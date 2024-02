Dorothea Lange – L’altra Americamostra fotografica al Museo civico

Grande soddisfazione per i dati e il gradimento della mostra fotografica al Museo civico – Dorothea Lange – L’altra America

A pochi giorni dalla conclusione della mostra Dorothea Lange – L’altra America, realizzata in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino e dedicata all’opera della famosa fotografa statunitense, il bilancio è di grande soddisfazione.

In 88 giorni di apertura l’esposizione, a cura di Walter Guadagnini e Monica Poggi, ha registrato 26.193 visitatori totali, con una media giornaliera di 298 persone e un picco di 1243 visitatori sabato 3 febbraio, giorno di massima affluenza dall’apertura.

Ampia la zona di provenienza, non solo dalle province venete, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, ma anche da fuori regione, con Milano, Torino, Bergamo, Udine, Pordenone, Trento ed altre.

Rilevante anche il numero dei cataloghi della mostra venduti: 1.057.

“Sono risultati che ci fanno piacere e che sono frutto di un lavoro svolto con impegno, costanza, professionalità – evidenzia il Sindaco Elena Pavan – In particolare, sono significativi i giudizi positivi rilevati da interviste e questionari. Soprattutto, contiamo sul fatto che le tante persone giunte in città in questa occasione possano tornare in futuro, sia in occasione di altre proposte culturali, che per apprezzare le tante bellezze del nostro territorio”

Oltre all’indice di gradimento, che si attesta tra molto positivo e positivo, i visitatori che hanno risposto al questionario hanno dichiarato per il 50% di essersi recati in visita al Museo Civico per la prima volta; il 33 % per almeno due volte, il 17% più di tre volte.

“Il Museo non si ferma – sottolinea l’Assessore alla Cultura Giovannella Cabion – e sono già partiti i lavori di allestimento della prossima mostra “Rinascimento in bianco e nero. L’arte dell’incisione a Venezia (1494-1615) che aprirà al pubblico il prossimo 2 marzo e per la quale c’è grande attesa. Nel frattempo il 14 febbraio riproporremo la consueta iniziativa “In 2 per innamorArti”, mentre per l’8 marzo, con la nuova mostra già in corso, per ogni coppia di visitatori la donna ha diritto all’ingresso omaggio”.

