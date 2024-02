Esposizione felina ENFI: le star feline da Europa, America e Asia

I gatti più belli del mondo – Centinaia di star feline da Europa, America e Asia – A Padova, per la prima volta, una grande expo celebra il mese italiano del gatto

Il 24 e 25 febbraio, all’Esposizione internazionale felina ENFI, arrivano le più belle razze da Stati Uniti, Korea, Vietnam, oltre ai campioni italiani ed europei

Ingresso bambini gratis. Aperta la biglietteria online

Sarà un evento unico

Una due giorni imperdibile per tutti gli amanti del regno felino. Se febbraio, da più di vent’anni, è il mese italiano del gatto, Padova si prepara a festeggiare la ricorrenza con un appuntamento internazionale. Sabato 24 e domenica 25 febbraio, per la prima volta, l’Esposizione felina ENFI ‘I Gatti più belli del mondo’ raddoppia.

Oltre agli esemplari italiani ed europei, la Expo ospiterà 150 ‘star’ da America e Asia. Una prima volta, una grande festa dedicata all’animale domestico più amato di sempre che vedrà arrivare introvabili esemplari da Korea, Vietnam, Stati Uniti, così come Ungheria, Spagna, Finlandia.

Secondo il Censis, in Italia sono 7 milioni e mezzo i gatti. E a Padova potranno essere tutti protagonisti, nessuno escluso. I mici domestici e i trovatelli, infatti, potranno gareggiare sui social. Sulle pagine facebook e instagram della manifestazione è possibile inviare le foto del proprio gatto. In palio l’ingresso omaggio all’Expo per l’autore dello scatto che collezionerà più like. E i bambini potranno iniziare a preparare tanti disegni colorati da portare in Fiera, piccole opere d’arte che verranno valutate dalla giuria e premiate.

Per due giorni

Un intero weekend, in Fiera a Padova, appassionati e curiosi potranno vedere dal vivo tantissime razze differenti. E meravigliosi esemplari provenienti da Paesi lontani. Una bella occasione per conoscere particolarità e carattere di ogni micio, parlare con allevatori e professionisti. Scoprire come comunicare con i mici, dalla posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, ai movimenti delle orecchie o all’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino.

Il pubblico potrà assistere alle sfilate e ai giudizi che vedranno impegnata una doppia giuria internazionale. Perchè le competizioni saranno più di una. E partecipare alle premiazioni in diretta, che coinvolgeranno anche i visitatori, soprattutto i più piccoli. Un vero e proprio show, con tanto di alzata di mano. Ognuno potrà esprimere il suo preferito, spetterà poi ai giudici non lasciarsi influenzare dagli spettatori.

Novità una grande area dedicata ai bambini, con tanto di giochi e pet therapy. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 18.30, sarà gratis per tutti i bimbi fino ai 10 anni. Ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65. Una bella occasione per nonni e nipoti. La biglietteria online è già aperta. Per evitare code, con un paio di click è possibile acquistare i ticket di ingresso alla manifestazione sul sito www.igattipiubellidelmondo.it.

L’evento è organizzato da Club Felino di Verona con l’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana, in collaborazione con Movimento Azzurro e Farmina.

Padova, 5 febbraio 2022

Ufficio stampa Stefania Finetto

press@stefaniafinetto.com