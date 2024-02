Giovedì 15 febbraio alle ore 17, Libreria Musica Musica, Elisabetta Garilli presenta “La classe è un’orchestra” e martedì 27 febbraio alle ore 18.30 un webinar dedicato alle orchestre didattiche

LIBRERIA MUSICA MUSICA

Ogni giorni nella piazzetta delle Barche a Vicenza arrivano spartiti da tutto il mondo. Qui c’è infatti una delle rare librerie in Italia (e non solo) dedicata esclusivamente al mondo degli spartiti, delle partiture e dei saggi musicali. Dal Teatro La Fenice all’Arena di Verona fino al Teatro San Carlo di Napoli, passando per orchestre nazionali e per molti Conservatori di musica in Italia, le maggiori istituzioni musicali acquistano proprio in questa libreria il materiale per la programmazione artistica. Ogni giorni musicisti e appassionati da tutta Italia si rivolgono alla libreria per richieste di consulenze musicali e per trovare quello spartito che altrimenti a volte sarebbe impossibile da trovare altrove.

La libreria Musica Musica presenta nel mese di febbraio due incontri dedicati al mondo della didattica musicale aperti al pubblico di docenti, educatori e genitori con la partecipazione di esperti del settore.

Giovedì 15 febbraio

Alle ore 17 Elisabetta Garilli, (foto in copertina) esperta di didattica musicale applicativa, presenta alla Libreria Musica Musica il suo libro “La classe è un’orchestra” rivolto a insegnanti, educatori e genitori. Il volume propone spunti didattici e laboratori per insegnare Musica alla scuola primaria in modo innovativo e trasversale alle altre discipline. Si tratta di un testo che offre riflessioni, suggerimenti e percorsi operativi semplici e chiari anche per chi non ha conoscenze musicali approfondite.

Martedì 27 febbraio

Alle ore 18.30 la Libreria Musica Musica organizza con la collaborazione della cooperativa di artisti Rete DOC un webinar online per docenti di musica che dirigono ensemble giovanili e orchestre didattiche. All’incontro partecipa Giovanni Sbolci, autore del testo “L’orchestra didattica”. La proposta si rivolge a insegnanti e operatori delle Scuole Medie a Indirizzo Musicale (SMIM), dei Licei musicali, delle Scuole di musica, con l’obiettivo di fornire strumenti, idee e proposte editoriali che agevolino i progetti di musica d’insieme.

UN CATALOGO di OLTRE 40.000 MILA TITOLI

La libreria propone tutti i generi di musica e percorre tutte le epoche. Il catalogo degli spartiti, delle partiture e dei libri prevede oltre 40 mila titoli di brani musicali. Come una sorta di HUB reperisce e scova partiture e spartiti da tutto il mondo per le maggiori fondazioni liriche italiane, orchestre, conservatori e scuole di musica ma non solo anche per clienti individuali o appassionati. Ogni giorno nella piazzetta di Contra’ Barche, nel cuore di Vicenza, arrivano corrieri che portano testi da tutto il mondo: dalla Germania fino agli Stati Uniti.

LA STORIA

Nel gennaio del 1992 nasceva a Padova, dalla passione di Renato Beghin, il negozio Musica Musica, che per anni fu un punto di riferimento per tutti i musicisti, studiosi, insegnanti e amanti della musica. Dal bambino che sfoglia per la prima volta un pentagramma al musicista professionista, dal coro amatoriale all’orchestra sinfonica, dall’ensemble barocco al gruppo pop-rock. Nell’agosto del 2015 il progetto di questa libreria è stato acquisito dalla Società del Quartetto di Vicenza con l’obiettivo di sostenerne e promuovere l’attività. Così, nel 2016, la libreria ha riaperto i battenti nel cuore di Vicenza, a due passi dal Teatro Olimpico.

Il VALORE DELLA CONSULENZA MUSICALE

Il valore aggiunto della libreria Musica Musica è la competenza e la precisione nel repertorio musicale. Per la ricerca musicale vengono utilizzati software e banche dati per trovare informazioni sulle edizioni richieste, le revisioni di autori particolari e anche consigli relativi alle prassi esecutive. C’è una continua comunicazione con i vari editori musicali per essere aggiornati sulle novità e per riuscire a trovare spartiti che spesso sembrano essere anche fuori commercio. Inoltre, l’afflusso costante di musicisti e le relazioni con artisti nazionali e internazionali contribuiscono a allargare la rete di contatti e il know how della libreria. Dietro al bancone e davanti ai monitor dei computer ci sono esperti di musica e appassionati di ogni forma d’arte che sono in grado di rispondere con competenza a tutte le richieste della clientela: dall’appassionato di musica fino al melomane specialista.

EDITORI INTERNAZIONALI

La libreria è a contatto quotidianamente con i maggiori editori di musica nazionali e internazionali, presentando tutte le ultime novità editoriali e aggiornando continuamente il catalogo grazie a continue richieste che arrivano da tutta Italia e spesso anche fuori dai confini nazionali.

Libreria Musica Musica – Vicolo Cieco Retrone 24, 36100 Vicenza

Katia Amoroso Ricerca e consulenza musicale

info@musicamusicavicenza.it

www.musicamusicavicenza.it