Auditorium Vivaldi di Cassola: il “Cyrano De Bergerac”

Sabato 10 febbraio, ore 21.00 – Cyrano De Bergerac – Non si combatte solo per vincere. No… è più bello battersi quando la vittoria è incerta!.. – Auditorium Vivaldi di Cassola

Cassola, Auditorium Vivaldi

Sabato 10 febbraio, ore 21.00, la compagnia Teatro Fuori Rotta presenterà Cyrano de Bergerac, una storia d’amore di quelle che è impossibile dimenticare perché come afferma Giole Peccenini, regista e interprete nel ruolo di Cyrano “parla anche dell’amore incondizionato per la libertà”.

Un eroe ribelle e malinconico. Uno scontroso spadaccino dall’ingombrante naso. Un poeta sognatore. Questo e molto altro ancora è Cyrano de Bergerac. Sullo sfondo di una società perbenista ma corrotta fino al midollo, in un mondo in cui o si è potenti o ci si lega a potenti, egli si rifiuta di legarsi a qualcuno. Ed è proprio la forza dirompente di un uomo che non si vuole piegare e continuamente lotta e scalcia per affermare la propria indipendenza ed unicità che rende Cyrano una commedia realmente universale.

Adattamento e regia: Gioele Peccenini

Cast: Laura Bononi/Marta Zanellato, Giulio Cocchiarella, Giovanni Ergi, Pasquale Masiello, Elisa Pastore/Irene Sinigaglia, Gioele Peccenini, Lahire Tortora

Scene: Silvio Comis – Costumi: Antonia Munaretti

Audio luci: Alberto Maria Salmaso – Maestro d’Armi: Emanuele Masiero (ArmaMentis)

Lo spettacolo è inserito nella stagione organizzata da Fondazione Aida ets e il Comune di Cassola.

Auditorium Vivaldi via Monte Oro 1 San Giuseppe di Cassola

tel. 347 8226461 auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it

Biglietti: € 8/10 online sul sito www.fondazioneaida.it e il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00.

Ufficio Stampa – FONDAZIONE AIDA

www.fondazioneaida.it

facebook.com/fondazioneaida