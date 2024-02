Allerta 1 per il PM10 anche a Thiene: le disposizioni previste

Anche a Thiene è stata superata l’allerta 1 per le polveri sottili. Scattano le disposizioni previste dall’ordinanza sindacale

Anche nel Comune di Thiene l’ARPAV, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ha rilevato il superamento del livello di allerta 1 per le polveri sottili (PM10).

«Chiediamo – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Ambientali, Nazzareno Zavagnin – la collaborazione di tutti nell’adottare comportamenti responsabili al fine di ridurre al minimo le emissioni di polveri sottili così come previsto dall’ordinanza sindacale n. 26 del 5 ottobre scorso».

I divieti in allerta 1 per il PM10

In base al provvedimento, nel caso di superamento del livello di allerta 1 per il PM10, come è accaduto ora, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che, in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”. Queste misure sono in vigore per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso.

Per il settore agricolo vi è il divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.

L’assessore Zavagnin invita la cittadinanza a rispettare i provvedimenti

«Sono misure di semplice applicazione, ma di grande efficacia – conclude Zavagnin – volte a tutelare la salute di tutti noi. Confido nell’attenzione e nella puntuale osservanza da parte della Cittadinanza di quanto prescritto».

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ecologia del Comune: tel. 0445 – 804946.

Thiene, 8 febbraio 2024

Fonte: ufficio Stampa – Comune di Thiene (VI)