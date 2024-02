Rigenerazione viale della Tecnica, Vicenza: ecco il progetto

Rigenerazione viale della Tecnica: spazi verdi e percorsi pedonali e ciclabili

Assessore Spiller: «Un progetto sperimentale finanziato con 542 mila euro per mitigare gli effetti del cambiamento climatico che punta alla rigenerazione complessiva dell’asse viario»

Con l’inserimento di spazi verdi e la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili si andrà a riqualificare il tratto di viale della Tecnica tra i due incroci con via dell’Economia. Il progetto esecutivo, già finanziato con 542 mila euro, è stato approvato oggi dalla giunta.

«Nel 2021 il Comune ha ottenuto il finanziamento da parte del Ministero della Transizione ecologica per la realizzazione di un progetto sperimentale per l’adattamento al cambiamento climatico in ambito urbano – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. L’intervento, che interesserà l’asse viario nella zona industriale di circa 300 metri, prevede infatti la piantumazione di nuove alberature. Oltre alla sostituzione dell’asfalto con pavimentazione drenante e riflettente per ridurre l’effetto isola di calore. Abbiamo inoltre inserito nel progetto anche delle opere di rigenerazione urbana e messa in sicurezza. Verranno quindi realizzati un percorso pedonale e uno ciclabile e gli attraversamenti pedonali che ad oggi non esistono. La sosta resterà possibile ai lati della strada».

La situazione attuale

Attualmente viale della Tecnica è priva di marciapiedi ed entrambi i lati della carreggiata vengono utilizzati come parcheggio. Non sono, inoltre, presenti spazi verdi e forme di ombreggiamento. Le banchine sono pavimentate in asfalto non drenante anziché con materiali a basso assorbimento di calore.

Il progetto

Il progetto punta a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, come le ondate di calore, precipitazioni estreme o siccità, attraverso il ripristino della permeabilità del suolo e la realizzazione di nuovi spazi verdi, e alla riqualificazione complessiva dell’asse viario. Gli interventi previsti riguardano quindi la realizzazione di opere a verde e la sostituzione della pavimentazione esistente con calcestruzzo drenante e pigmentato a ridotto assorbimento di calore. Nel dettaglio, le carreggiate verranno ridimensionate a sette metri complessivi per consentire la realizzazione di una pista ciclopedonale di circa tre metri sul lato nord, connessa alla rete ciclabile di viale S. Agostino, e di un percorso pedonale, di circa un metro sul lato sud.

Questi ultimi saranno separati dalle proprietà private grazie a banchine in calcestruzzo drenante. Verranno inoltre inseriti gli attraversamenti pedonali e saranno migliorate la gestione degli accessi. Ma anche la percorribilità e la vivibilità dell’area, nella quale insistono anche alcuni edifici residenziali. Per ridurre il rischio idraulico verrà adeguato il sistema di raccolta delle acque meteoriche. Saranno realizzate nuove aree a verde piantumate con una quarantina di essenze arbustive ed alberature ad alto fusto. Queste contribuiranno al raffrescamento dell’area mediante ombreggiamento e al miglioramento estetico complessivo dell’asse stradale. Dal punto di vista della dotazione di sosta nella zona, non vi saranno variazioni rilevanti, se non quelle strettamente necessarie all’inserimento delle aiuole alberate.

Vicenza, 7 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa