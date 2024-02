Montebello Vicentino: sindaco Magnabosco su aggressione cantiere TAV

Due nuovi arresti per l’aggressione nel cantiere TAV, il sindaco Magnabosco: “Grazie ai Carabinieri per l’eccellente lavoro svolto”. – Montebello Vicentino

Dino Magnabosco

“Ringrazio i Carabinieri a nome di tutta la cittadinanza di Montebello Vicentino perché, lavorando nel giusto massimo riserbo, stanno facendo luce su un grave episodio che ha turbato il nostro paese”: queste le parole del sindaco Dino Magnabosco in merito alla notizia dell’arresto dei due presunti mandanti del violento pestaggio, avvenuto lo scorso 2 maggio nel cantiere della Tav a Montebello, ai danni del direttore tecnico di un’azienda impegnata nella costruzione dell’opera.

“Nel nostro paese non era mai accaduto un fatto del genere. Per questo motivo esso aveva destato profonda preoccupazione in noi amministratori e nella cittadinanza. Dopo l’arresto dei tre presunti aggressori, ora giunge la notizia che anche i presunti mandanti sono stati catturati.

Attendiamo l’esito delle indagini per avere un quadro più chiaro possibile di quanto accaduto, ma resta il fatto che Procura e Carabinieri stanno seguendo con la massima attenzione e solerzia la vicenda e di questo siamo loro grati”.

Guido Gasparin Marchio e Divisione di: Berica Editrice Srl

gasparin@hassel.it