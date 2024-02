Giorno del Ricordo a Vicenza: cerimonia per le vittime delle Foibe

Giorno del Ricordo, venerdì 9 e sabato 10 febbraio le cerimonie per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata

Per celebrare il Giorno del Ricordo, che ricorre il 10 febbraio e commemora i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata nel secondo dopoguerra, venerdì 9 e sabato 10 febbraio sono previste due cerimonie istituzionali. Cerimonie organizzate dal Comune di Vicenza in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) – sezione di Vicenza. Saranno presenti il sindaco Giacomo Possamai, il prefetto Salvatore Caccamo e le autorità civili e militari.

Programma cerimonia Giorno del Ricordo

Venerdì 9 febbraio alle 9.30

All’ex collegio Opera Pia Cordellina (sede della scuola media Giuriolo, in contra’ Santa Maria Nova) verrà deposta una corona d’alloro. In memoria degli esuli italiani che il 3 febbraio 1947 trovarono rifugio in questo luogo, che all’epoca era sede del convento di Santa Maria Nova. Sarà presente una delegazione del liceo scientifico Lioy e dell’istituto comprensivo 5 con la dirigente Bianca Maria Lerro.

Sabato 10 febbraio alle 10

Al cimitero Maggiore, verrà deposta una corona d’alloro sul monumento dedicato a tutte le vittime delle foibe. Ma anche dell’esodo dalle loro terre degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.

Il Comune di Vicenza, in collaborazione con la Biblioteca civica Bertoliana, il Conservatorio di musica Pedrollo, la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e la sezione di Vicenza dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd), propone un nutrito calendario di appuntamenti fino al 22 febbraio. Un ricco programma tra cerimonie istituzionali, spettacoli, concerti, presentazioni di libri e letture ad alta voce con laboratori nelle biblioteche di quartiere della città.

Giovedì 8 febbraio alle 10

Le scuole saranno coinvolte, nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza, in occasione dello spettacolo teatrale “Passi” con Farmacia Zooè.

Sabato 10 febbraio alle 17

Nell’ambito della rassegna “Sabati musicali” nella sede di Palazzo Cordellina (Biblioteca civica Bertoliana) si potrà assistere al concerto “Adagio di Samuel Barber trascritto per coro di flauti”. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Evento organizzato dal Conservatorio di musica A. Pedrollo, in collaborazione con Biblioteca Bertoliana. Informazioni: 0444 578211, consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

Eventi il 12 e 22 febbraio

Gli ultimi due eventi in calendario sono organizzati da Comune di Vicenza, in collaborazione con Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili: la Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino lunedì 12 febbraio alle 17.30 ospiterà l’incontro “Il Giorno del Ricordo e le istituzioni vent’anni dopo” con Davide Rossi dell’Università di Trieste; a Palazzo Cordellina giovedì 22 febbraio alle 17.30 verrà presentato il libro di Roberto Spazzali, “Pola. Città perduta. L’agonia, l’esodo (1945-47)”, Ares 2022. Informazioni 0444 578211, consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

Dal 5 al 19 febbraio

La Biblioteca Bertoliana, inoltre, ha predisposto un programma di letture ad alta voce con laboratorio nelle sede succursali dal titolo “Ricordiamoci la pace”.

Eventi rivolti ai bambini

Ai bambini tra i 6 e i 10 anni sono dedicate le letture, a cura della Cooperativa Socioculturale-Biblioteca Bertoliana, di lunedì 5 febbraio alle 17.00 nella sede di Anconetta, in via Dall’Acqua 16 (informazioni e prenotazioni 0444578264, anconetta.bertoliana@comune.vicenza.it) e di mercoledì 7 febbraio alle 16.30 nella sede di Riviera Berica, viale Riviera Berica 631 (informazioni e prenotazioni 0444578262, rberica.bertoliana@comune.vicenza.it).

L’appuntamento di venerdì 9 febbraio alle 16.45 nella sede di Palazzo Costantini, in contra’ Riale 13, è rivolto ai bambini dai 4 anni ed è a cura delle volontarie della Biblioteca Bertoliana Marta Peruffo e Giuliana Serblin (informazioni e prenotazioni 0444578223, pcostantini.bertoliana@comune.vicenza.it).

Giovedì 15 febbraio alle 16.45 nella sede di Villa Tacchi, viale della Pace 89, Maria Grazia Cristino, Annarosa Favero e Renata Serra intratterranno i bambini tra i 6 e i 10 anni (informazioni e prenotazioni 0444578263, vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it).

Nella sede di Laghetto, in via Lago di Pusiano 3, venerdì 16 febbraio alle 16.30 le letture, a cura di Daniela Bilibio, saranno rivolte a bambini dai 6 anni (informazioni e prenotazioni 0444578265, laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it).

Infine lunedì 19 febbraio alle 16.30 nella sede di Villaggio del Sole, in via Colombo 41/A, AGESCI Vicenza 1 accoglierà i bambini tra 4 e 8 anni (Info e prenotazioni: 0444 578266 | vsole.bertoliana@comune.vicenza.it)

Calendario delle iniziative al link https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/363794

Vicenza, 7 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa