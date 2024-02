Flavio Tozzi al Teatro Comunale di Vicenza (Sala del Ridotto)

Martedì 13 febbraio, Teatro Comunale di Vicenza (Sala del Ridotto), per Incontro sulla Tastiera – Un altro talento del pianoforte, Flavio Tozzi

UN PROGRAMMA DA BRIVIDI

Bach, Liszt e Chopin

“Incontro sulla Tastiera” torna al Teatro Comunale di Vicenza (Sala del Ridotto,) il prossimo martedì 13 febbraio, per presentare un altro talento del pianoforte che vedrà il giovanissimo Flavio Tozzi cimentarsi in una prova da grandi pianisti.

L’associazione di promozione musicale vicentina porta, così, a Vicenza – sempre sotto il patrocinio del Comune – un altro astro nascente da promuovere e sostenere: il tarantino Flavio Tozzi non ha ancora compiuto 20 anni, eppure ha già dimostrato grandi doti, conquistando critica e pubblico, e aggiudicandosi in pochi anni numerosi primi premi.

Il programma

Tozzi presenterà al Comunale la Ciaccona per violino di Bach, – movimento finale della Partita n.2 in Re minore – nella rivisitazione pianistica di Ferruccio Busoni, che ne ha scritto la versione più nota. La musicologa tedesca Helga Thoene considera questo brano come un epitaffio in memoria di Maria Barbara Bach, prima moglie del compositore, prematuramente scomparsa nel 1720. La trascrizione di Busoni sfrutta a pieno le possibilità del pianoforte, risolvendo le intenzioni del testo originale con un pianismo di grande effetto

Seguiranno i Grandes études d’après Paganini, S. 141: una serie di sei Studi per pianoforte di Franz Liszt, basati sulle composizioni di Paganini per violino. Sono considerati tra i brani tecnicamente più impegnativi nella letteratura pianistica (in particolare le versioni originali, prima che Liszt li rivedesse, assottigliando le trame e rimuovendo alcune delle più alte difficoltà), tanto che spesso richiedono da parte dell’esecutore allungamenti delle dita della mano molto ampi, fino all’estensione di un’undicesima.

La seconda parte

Totalmente dedicata a Chopin con gli Studi per pianoforte op.10: il compositore polacco aveva poco più di vent’anni quando li scrisse, ma l’entità dell’opera testimoniava già del valore ormai acclarato di un nuovo genio della musica: l’intenzione – perfettamente realizzata – era quella di ottenere un’ideale fusione tra virtuosismo ed espressività poetica, tra tecnica e arte. Gli Studi furono dedicati a Franz Liszt, che, onorato per la dedica attribuitagli, si ritirò per qualche tempo per studiarli a fondo e li eseguì poi in un concerto di enorme successo..

Sicuramente una serata che ci riserverà grandi sorprese. Il concerto – che gode del contributo di Xylem Lowara – sponsor storico di IsT – avrà inizio alle ore 21,00.

Prevendita: Pantharei.

Info: www.incontrosullatastiera.it.

Comunicato stampa, 5 febbraio 2024

