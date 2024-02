Cresole-Rettorgole: la nuova sezione Primavera della scuola dell’infanzia

Alla Pascoli di Cresole-Rettorgole la nuova opportunità per i bambini tra i 2 e i 3 anni – Al via le iscrizioni per la nuova sezione Primavera della scuola dell’infanzia

Una nuova opportunità per i bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni (dai 24 ai 36 mesi) e i loro genitori. L’Istituto Comprensivo e il Comune di Caldogno hanno attivato le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2024/25 (una decina i posti disponibili) alla nuova sezione Primavera che sarà istituita alla scuola dell’infanzia Giovanni Pascoli di Cresole-Rettorgole.

Questa nuova sezione si propone come una sorta di “ponte” che assicura continuità dal punto di vista formativo tra il nido e la scuola dell’infanzia. Oltre all’importanza nell’accompagnare il bambino in un momento molto delicato della sua crescita e della socializzazione, la nuova sezione offre anche una risposta concreta ed efficace alle esigenze di tante famiglie in difficoltà nell’accudimento dei piccoli, in particolare nel momento in cui non risulta possibile sostenere l’apertura di nuovi asili nido e le classi attuali risultano già al completo.

«A differenza dell’anticipo scolastico, le sezioni Primavera seguono un progetto specifico dedicato secondo criteri di qualità pedagogica, flessibilità, e rispondente ai bisogni educativi di questa specifica fascia d’età – sottolineano il sindaco Nicola Ferronato e l’assessore all’istruzione Rita Franco – .

Come amministrazione siamo molto contenti di essere riusciti a dare questa opportunità alle nostre famiglie, presente in pochi altri Comuni: è stato fondamentale creare gli spazi idonei in tempi brevi grazie ai lavori avviati nella scuola con i fondi del PNRR. Ringraziamo per la collaborazione e la sinergia l’Istituto Comprensivo, in particolare il dirigente scolastico Agostino Masolo».

«La sezione Primavera supera le situazioni di anticipo, permette ai bambini di due anni di trovare una sezione a loro dedicata e di azzerare i tempi del successivo inserimento alla scuola dell’infanzia – osserva il dirigente scolastico – iniziando un percorso che li accompagnerà, all’interno della stessa struttura educativa, fino ai 14 anni».

Caldogno – 7 febbraio 2024

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno