Chiara Costagli (Vicenza Volley): “Costanza, concentrazione e umiltà”

La schiacciatrice toscana della formazione berica indica la strada in vista della ripresa di campionato con il girone di ritorno alle porte

Per esperienza e qualità tecniche e fisiche è un punto di riferimento della formazione biancorossa, avendo anche militato in categoria superiore. Nel reparto di attaccanti di Vicenza Volley svetta Chiara Costagli, schiacciatrice toscana classe 1998 al suo primo anno nella società berica, attualmente protagonista nel campionato di B1 femminile dove occupa il terzo posto nel girone B, in piena lotta play off.

Dopo la sosta di metà stagione, sabato la squadra di Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari è pronta a ripartire con la trasferta lombarda a Ripalta Cremasca.

“In queste settimane di pausa – racconta Chiara – abbiamo lavorato e perfezionato alcune cose; questo periodo senza gare ci ha dato la possibilità di riprendere alcuni aspetti del nostro gioco e stiamo bene. Ripartiamo contro una squadra temibile, che all’andata avevamo piegato al tie break in casa nostra. Era l’esordio stagionale e non potevamo essere nella forma perfetta. Sappiamo come sia una squadra insidiosa, soprattutto in casa, con giocatrici esperte e che possono metterci in difficoltà: abbiamo la consapevolezza di dover combattere”.

“Sarà una partita importante, ma lo saranno tutte quelle di questo girone di ritorno, abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere il nostro obiettivo che sono i play off, mantenendo questa posizione in classifica. Dovremo essere costanti, il 3-0 prima della sosta a Chiavenna ci ha azzerato possibili titubanze sul nostro rendimento in trasferta.

Un fattore che sarà importante sarà la concentrazione: stando sul pezzo e avendo fiducia nelle nostre qualità singole e del gruppo, possiamo farcela, poi i momenti di difficoltà possono arrivare sempre, ma insieme si riesce a superarli. Serviranno umiltà e la capacità di incamerare più punti possibili, poi entrerà in gioco la motivazione: personalmente mi sento carica e avverto lo stesso nelle mie compagne per fare questo passo verso l’obiettivo”.

