Valdagno: “PG Lab”, incontri gratuiti per ragazzi e ragazze a Progetto Giovani

Dal lavoro a maglia ai fumetti, passando per un aiuto nella preparazione della tesina di terza media. Progetto Giovani del Comune di Valdagno propone “PG Lab”, un ciclo di appuntamenti pensati come momenti d’incontro, ludici e formativi per aiutare a coltivare passioni e far nascere nuovi interessi.

Il servizio comunale di via Petrarca inaugura, con questi primi appuntamenti, una rassegna quadrimestrale di incontri informativi, laboratori e iniziative ludiche destinati ai ragazzi e alle ragazze di età compresa fra i 13 ed i 29 anni, che in Progetto Giovani Valdagno trovano non solo uno spazio libero, ma anche contenuti da fruire.

Ester Peruffo

“Continua il percorso per fare sempre più di Progetto Giovani un luogo di incontro e un contenitore di attività che, attraverso proposte mirate, va incontro alle richieste dei giovani – sottolinea l’assessora alle politiche giovanili Ester Peruffo -.

Con PG Lab abbiamo infatti raccolto degli spunti che sono partiti dai ragazzi e dalle ragazze per offrire loro dei momenti di formazione e approfondimento che incrocino davvero i loro interessi e le loro passioni. Si tratta di un progetto che vuole crescere e ampliarsi e che per questo è aperto alla partecipazione e alle idee di chi vuole contribuire“.

Tutti gli appuntamenti di PG Lab sono gratuiti. Per partecipare è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero di Progetto Giovani Valdagno: 327.6590330.

Mercoledì 21 febbraio, dalle 16.00 alle 18.00

IMPARA LE BASI DEL CROCHET

Per imparare la basi del lavoro a maglia: dritto, rovescio, apertura e chiusura. Si consiglia di portare i propri ferri numero 4.Incontro per ragazze e ragazzi fino ai 29 anni.

Numero chiuso, massimo 10 partecipanti.

Giovedì 7 marzo, dalle 20.00 alle 23.00

DUNGEONS & DRAGONS

L’appuntamento è consigliato a chi si avvicina per le prime volte a questo gioco.

Sessione per ragazze e ragazzi dai 20 ai 29 anni.

Minimo 3 e massimo 7 partecipanti

Mercoledì 20 marzo dalle 16.00 alle 17.30

TATOO DESIGN. DISEGNA IL TUO TATTOO

Incontro per imparare a disegnare il tuo tatuaggio, per poi stamparlo su carta per tatuaggi temporanei. Per ragazze e ragazzi fino ai 29 anni.

Numero chiuso, massimo 10 partecipanti.

Lunedì 8 e 29 aprile, dalle 17.00 alle 18.30

DISEGNARE UN FUMETTO: STILI E TECNICHE

Breve corso di fumetto per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni.

Numero chiuso, massimo 10 partecipanti.

Mercoledì 9 maggio dalle 16.00 alle 17.30

HELP! TESINA DI TERZA MEDIA

Incontro per studenti di terza media, per imparare scegliere, collegare ed organizzare gli argomenti per la tesina di terza media.

Numero chiuso, massimo 10 partecipanti.

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa

vgrandi@comune.valdagno.vi.it