Malo: sette classi della “Ciscato” in visita al parlamento

Tour nella capitale per una folta delegazione della scuola secondaria di secondo grado dell’istituto comprensivo “Ciscato” di Malo. Le sette classi di terza media, accompagnate dalla dirigente scolastica Manuela Scotaccia e dall’assessore all’istruzione Gennj Poggetta, per un totale di 155 persone, si è recata a Roma per una visita nella capitale che, come assicura l’assessore, <rimarrà negli annali della storia scolastica locale>.

Tre giorni di immersione nella storia romana e quindi italiana. In cui non è mancata una visita in Parlamento, a lavori parlamentari in corso, facilitata dall’intervento del deputato Erik Pretto. Allo stesso, nell’occasione, sulla scalinata di Montecitorio, Poggetta ha donato il libro del centenario del Carnevale di Malo.

SETTE CLASSI DELLA “CISCATO” VISITANO IL PARLAMENTO

UNA VIENE PREMIATA AL PARCO DELLA MUSICA

<I ragazzi si sono comportati benissimo e sono stata felicissima di essere stata con loro ed averli visti in un contesto non scolastico. Abbiamo imparato tanto sia in cultura che nel senso civico di stare insieme.

Erik Pretto

<Sono davvero lieto di aver potuto accogliere alla Camera dei deputati gli studenti e le studentesse dell’Istituto comprensivo “G. Ciscato” di Malo – ribadisce Erik Pretto. – Conoscere le istituzioni ed il loro funzionamento è un passo fondamentale per diventare cittadini responsabili; ritengo quindi importante che le scuole del nostro territorio, anche mediante il nostro supporto, possano garantire queste opportunità altamente formative ai nostri ragazzi, creando momenti di approfondimento di cui avranno buon ricordo>.

La classe 3B del “Ciscato” è stata premiata nell’auditorium Parco della musica per essersi classificata terza nel concorso nazionale “Educazione civica in Minecraft_2023” indetto da cinecittà. Il progetto presentato dagli studenti maladensi , seguiti dall’insegnante Giulia Andreotti, proponeva una riflessione sulla relazione virtuosa che si può instaurare tra la scuola e il contesto in cui è inserita. Trasformando virtualmente la zona centrale di Malo in un eco-quartiere educante capace di promuovere uno sviluppo sostenibile, partendo dalle scuole stesse.

Malo, 5 febbraio 2024

