Vicenza: Questura al collasso: quali priorità?

A seguito di innumerevoli segnalazioni provenienti da personale di tutti gli Uffici della Questura di Vicenza questa O.S. La invita ad una seria riflessione sulle esigenze prioritarie e quelle che, ovviamente, diventano secondarie.

Purtroppo, negli ultimi tempi, si assiste ad una diminuzione lenta e continua degli operatori di Polizia dell’intera Questura: ci sembra di assistere ad una partita a scacchi dove necessariamente bisogna fare i conti con i pezzi che si hanno a disposizione.

Gli organici della Polizia di Stato versano in una condizione che farebbe arrovellare il cervello anche al miglior Garry Kasparov.

Ormai da troppo tempo si sta chiedendo alle lavoratrici ed ai lavoratori delle Polizia di Stato di questa provincia di sottoporsi a carichi di lavoro sempre più gravosi facendo leva sul loro senso del dovere e, a ognuno di loro, viene, ovviamente, chiesto di garantire TUTTI I SERVIZI NECESSARI.

Ma è proprio qui che il nodo viene al pettine perché ci chiediamo proprio questo: quali sono, secondo il Questore di Vicenza, i sevizi necessari vista l’enorme voragine di personale?

Se vogliamo fare una piccola disamina potremmo partire con il controllo del territorio.

U.P.G.e S.P.

Il controllo del territorio è fondamentale e necessario?

A noi viene automatico, e senza ombra di dubbio, dire di si, ma di fatto a Vicenza assistiamo ad un fenomeno particolare perché alla data odierna gli operatori addetti al controllo del territorio, e quindi al servizio di pattugliamento della Squadra Volanti, è ridotto al di sotto del lumicino: sono solo 5 o 6 agenti e/o sovrintendenti per turno con il risultato che spesso fanno fatica a fare uscire due pattuglie che hanno il compito di coprire due settori in una città che, tra le altre cose, conta anche numerose basi americane.

Forse, a Vicenza, per un controllo del territorio ottimale ci vorrebbero almeno 8 operatori di Polizia per ogni turno con in aggiunta una Sala Operativa di 3 operatori fissi.

Pare di averlo visto cambiare da Ufficio di Controllo del Territorio a serbatoio da cui pescare per le esigenze di tutta la Questura: dalla carenza di personale negli Uffici alla esigenza di coprire i vuoti, oramai cronici, ai 3 Corpi di Guardia di altrettante strutture che gestisce la Questura, con il risultato che il controllo del territorio, pare, non sia più una priorità.

P.A.S.I. –

Il grosso nodo dell’Ufficio Passaporti a causa delle difficoltà dell’utenza a prenotare un appuntamento e, di conseguenza, avere in mano il proprio passaporto, non trova ancora una soluzione. Quello specifico Ufficio è al collasso e sta per implodere. Sicuramente le recenti aggregazioni hanno alleviato la situazione di crisi ma si tratta sempre e comunque di un’aspirina per un malato terminale! Gli otto effettivi dell’Ufficio (di cui uno non si è mai presentato e ad oggi risulta aggregato in altra provincia a tempo indeterminato) non possono materialmente sostenere il carico di lavoro di una provincia di quasi 1 milione di abitanti, per poi ricordare che al capo Ufficio mancano poche settimane di lavoro prima del congedo pre-pensione e tuttora non è nemmeno stato individuato un sostituto, e quindi il nuovo assegnato molto probabilmente non avrà alcun affiancamento.

Che dire delle continue lamentele che i cittadini postano sui social in merito alle problematiche dell’Ufficio Passaporti e che non dipendono dai poliziotti agli sportelli (di questo ne siamo siicuri).

Ma questa non è che la punta dell’Iceberg.

Tra poco più di un mese l’Ufficio licenze chiuderà con la collega attualmente assegnata in dirittura di arrivo per la pensione, lasciando la divisione con un solo Assistente capo che dovrà da solo gestire la segreteria di una intera divisione: gli si chiederà di occuparsi anche dell’Ufficio licenze? Solita riflessione: e l’affiancamento?

Non dimentichiamo la presenza anche di un Ispettore alla Squadra Amministrativa (squadra composta da una persona!!) che si divide tra divisione PASI e Relazioni Sindacali della Questura.

Ufficio Immigrazione

Riprendendo in nostro precedente comunicato possiamo notare che nulla è cambiato sotto quel cielo.

Quel personale, da sempre “in trincea”, non solo svolge in maniera egregia e con una professionalità elevatissima il proprio lavoro agli sportelli e nel backstage – tra cui anche gli accompagnamenti ai vari C.P.R.- ma è chiamato a collaborare, con il rimanente personale della Questura, a tutti i servizi annessi e connessi quali ad esempio gli ordini pubblici e la copertura dei turni ai già detti Corpi di Guardia non solo della Questura ma anche della Caserma “Sasso” e della Prefettura.

Eravamo in attesa di 8 interinali che mancano da quasi 1 anno e pare che stiano per arrivare…. Ma se volessimo fare come San Tommaso diciamo … non ci credo finchè non lo vedo… e comunque non vorremmo che passasse il messaggio che sono la soluzione al problema “Ufficio Immigrazione”, perchè se ci fermiamo a riflettere ci accorgiamo che gli interinali possono essere impiegati solo e soltanto per determinate e limitatissime mansioni delineate dalle loro regole di ingaggio.

Anche qui assistiamo ad un fenomeno pubblico di protesta, quella stessa protesta organizzata il 3 febbraio c.a., sulla lentezza nel rilascio dei permessi di soggiorno, la cui causa – anche qui – non sono di sicuro gli agenti assegnati a quell’Ufficio.

Uff. del Personale, U.T.L.P. e Amm.vo Contabile

Sono due Uffici che si occupano del funzionamento della Questura!

L’U.T.L.P. è ridotto ad una manciata di tecnici che manuntentono le auto affinchè il personale possa lavorare in sicurezza;

il V.E.C.A. piange lacrime e sangue per la presenza ad intermittenza dell’armaiolo, il cui compito non è solo quello di consegnare i proiettili per le esercitazioni di tiro ma anche quello di mantenere in efficienza tutte le armi in dotazione di reparto che vengono consegnate agli agenti in pattuglia di volante ad ogni turno: il collega ora in servizio con questo incarico è talmente oberato da cosi tante incombenze amministrative che arranca in tutto.

l’Ufficio Amm.vo Contabile che cura i nostri stipendi sta tremando al pensiero dei prossimi pensionamenti!!!

l’Ufficio del personale che dovrebbe:

organizzare l’aggiornamento professionale che tutti abbiamo il diritto/dovere di svolgere

curare i nostri fascicoli matricolari anche al fine di permetterci di partecipare ai concorsi

seguire le convenzioni per il benessere del personale (quanti si ricordano che se acquisti un’autovettura FIAT puoi chiedere il rimborso dell’IVA?)

seguire la parte medico legale (cause di servizio e gli aggravamenti, pensioni privilegiate, dispense dal servizio di polizia, parziali idoneità, transiti nei ruoli tecnici, congedo parentale, la problematica della L104/92 e successive modifiche, vittime del dovere, diritto allo studio, etc etc etc)

Questura di Vicenza – Alto Vicentino

Assistiamo a Forum sulla sicurezza da dove esce fuori la richiesta dell’Istituzione di un commissariato nel territorio dell’Alto Vicentino, dove i richiedenti sono ben coscienti del fatto che per l’istituzione dello stesso bisogna destinarvi almeno 40 operatori di Polizia…. Ma tutti dimenticano il sottodimensionamento del Commissariato di Bassano del Grappa (attualmente privo del Dirigente titolare in quanto il precedente andato in pensione) … non per numero esistente sulla carta ma per numero di unità operativi a causa di malattie più o meno gravi e ferie arretrate da fruire).

Infine, vogliamo parlare di qualcosa che coinvolge tutto il personale? Semplice!!! Basta considerare tutte le aggregazioni che ci vengono richieste per andare in ausilio alle altre Questure. Vedi le aggregazioni per TORINO, TRIESTE, AGRIGENTO, TRAPANI, POTENZA… e chissà per quali altri luoghi.

Ma poi… aggregazioni da Vicenza? Vicenza che è appena al di sopra del limite del numero legale previsto per l’istituzione di una Questura???

Praticamente siamo ad una emergenza che è diventata quotidianità. E sicuramente COSÌ NON VA BENE.

Non siamo qui a dire che così non si fanno le cose al meglio, ad oggi le COSE COSI’ NON SI POSSONO PROPRIO FARE!

Non stiamo puntando il dito nei suoi confronti, piuttosto lo mettiamo nella piaga, anche se questo vuole dire fare una seria riflessione sul futuro del personale della Questura di Vicenza e della sua esistenza.

Vicenza, 6 febbraio 2024

Il Segretario Generale Provinciale Silp Cgil Vicenza Vita Scifo Questura di Vicenza

Fonte addetto stampa CGIL Vicenza Francesco Brasco, giornalista