Sandrigo: dimissioni assessore Pozzato e consigliere Cuman

“Il Sindaco, la Giunta e l’intero gruppo consiliare di maggioranza “Sandrigo Limpida” prendono atto, con grande rammarico, della decisione dell’assessore Lucia Pozzato di lasciare le proprie deleghe e della scelta della consigliera Gabriella Cuman di unirsi a lei in un nuovo gruppo a due.

Esordisce il Sindaco Marica Rigon

Riteniamo che i cittadini di Sandrigo, elettori nostri e non, si meritino un’Amministrazione caparbia nel risolvere tutte le problematiche e pronta a lavorare in squadra con dedizione per migliorare il nostro Paese.

E’ la Giunta, da cui Lucia Pozzato ha deciso di uscire, che può assumere la maggior parte delle decisioni politiche di buona amministrazione del territorio: perciò la rinuncia al ruolo di assessore risulta quantomeno incoerente con l’impegno preso con i cittadini e con gli intenti dichiarati dall’ex assessore, anche in questa occasione, di voler profondere il massimo impegno a favore della collettività”.

Se il contenuto delle due lettere contemporaneamente presentate – una di rinuncia agli incarichi e l’altra relativa alla creazione del nuovo gruppo – ha sconcertato, la decisione dell’ex assessore, al suo secondo mandato, purtroppo non ha sorpreso il gruppo, visto che negli ultimi mesi erano frequenti le assenze dell’assessore dal Comune, dai suoi uffici e dalle riunioni di coordinamento.

I tanti Assessorati in carico a Lucia Pozzato, cioè l’Edilizia Privata, l’Urbanistica, i Lavori Pubblici, le Manutenzioni e le Attività Produttive, sono tutti cruciali per le quotidiane attività del territorio e ogni ritardo ha conseguenze diffuse.

Conclude il Sindaco Rigon

“Non nascondiamo che amministrare un Comune, soprattutto vivo e attivo come Sandrigo, con le criticità di quest’epoca, sia tutt’altro che semplice, ma è possibile riuscirci solo se vi è l’autentica volontà di rimanere coesi anche nelle difficoltà e nelle visioni differenti, non lasciandosi andare a individualismi personali.

Solo la disponibilità a mettersi in discussione e a collaborare con serenità e trasparenza può portare beneficio alla collettività. Per questo, rimaniamo aperti a suggerimenti costruttivi”.

Il Sindaco, d’intesa con il gruppo di maggioranza, già da oggi è al lavoro per individuare la nuova quota rosa di giunta.

Ufficio Stampa Comune di Sandrigo.