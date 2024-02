Finanziato dal bando Rigenerazioni 2023 di Fondazione Cariverona – RinnoValli: progetto per i giovani di Valli del Pasubio

Sono in corso le ultime finiture dei nuovi locali di aggregazione per i giovani a Valli del Pasubio. I nuovi spazi sono stati ristrutturati con un impegno diretto dell’ente di 100.000 euro e beneficeranno anche di ulteriori 79.000 euro assegnati da un recente bando della Fondazione Cariverona sulla rigenerazione urbane e delle comunità.

Sabato 3 febbraio

Nel teatro San Sebastiano, si è tenuta la presentazione del progetto, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dei Gruppi giovani, delle associazioni partner, della cooperativa Samarcanda e di rappresentanti della scuola e dei genitori.

Essere giovani a Valli del Pasubio significa probabilmente essere cresciuti o abitare in una delle tante contrade disseminate nel vasto territorio comunale. I residenti con un’età inferiore a 35 anni sono meno del 30% della popolazione. Per l’esattezza sono 959. Da sempre la città più vicina e il punto di riferimento per i giovani è stata e continua ad essere Schio, dove ci si reca quotidianamente per frequentare la scuola secondaria, e poi probabilmente per il lavoro.

Valli del Pasubio da sempre non ha potuto offrire i servizi, le comodità, le opportunità culturali, sportive e di gestione del tempo libero offerte dalla vicina città, ma quello che manca soprattutto a Valli è un vero e proprio centro di aggregazione ricreativo e/o per lo studio, il lavoro a distanza e gli incontri di gruppo.

Gruppi Giovani

Pur con queste premesse, a Valli del Pasubio sono presenti e attivi da quasi vent’anni i Gruppi Giovani. Questi Gruppi spontanei legati alla realtà parrocchiale, operano da sempre per creare occasioni di aggregazione sana, collaborando con le numerose associazioni del territorio nel servizio alla comunità e nel valorizzare le risorse del paese. Questi Gruppi, ad oggi, non hanno ancora un luogo stabile dove portare avanti le loro attività e organizzare iniziative.

“Trovare le risorse economiche, per mettere a disposizione una casa per questi Gruppi – ha detto Fabiola Pozzer, assessore al sociale – è diventata una priorità dell’ente – ed ha concluso l’assessore

poter creare un luogo simbolico e fisico dove i giovani del paese possano sperimentare ed esercitare la loro cittadinanza. Crescere e sviluppare competenze è stata la principale motivazione che ci ha spinti a credere fortemente in questo progetto”.

Locali in via Molin Barbiero

A seguito della donazione al comune di un ex laboratorio di panificazione e locali annessi, in via Molin Barbiero a due passi dal centro del paese, l’Amministrazione ha individuato quegli spazi per realizzare quella “Casa” tanto importante per i Gruppi giovani. Con 100.000 euro propri dell’ente sono stati eseguiti importanti lavori di bonifica e ristrutturazione. Inoltre sotto la guida dell’assessore di riferimento, gli uffici coadiuvati dalla Cooperativa Samarcanda, hanno partecipato ad un bando della Fondazione Cariverona sulla promozione di comunità inclusive.

Il progetto presentato dall’ente è stato selezionato tra i 19 progetti che hanno beneficiato del finanziamento da parte della Fondazione. Il progetto denominato “Rinnovalli” ha ottenuto, i primi di ottobre, un finanziamento di 79.000 euro. Con questi fondi oltre a quelli già impegnati, sono in corso i lavori che comprendono l’allestimento dei locali e gli arredi degli spazi multifunzionali (cucina, bagno, area studio e coworking, area ricreativa, aula formativa e per gli incontri di gruppo e di divulgazione).

Il progetto completo si compone di varie azioni volte a:

avere uno spazio bello, moderno e sostenibile per iniziative animative, socio ricreative, formative e culturali

definire adottare un modello di cogestione dello spazio (cura e promozione Bene Comune)

incrementare coinvolgimento dei giovani nel rilancio culturale e turistico del paese

offrire ai giovani uno spazio per studio, lavoro e socialità

promuovere percorsi di autonomia abitativa per U35

aumentare integrazione di giovani migranti

promuovere forme di supporto peer to peer per minori in difficoltà.

