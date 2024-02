Per il 2024 saranno investiti oltre 250mila euro, progetto inserito tra i migliori 10 – Il Castello di Thiene punta sulla digitalizzazione.

L’opportunità di sviluppo grazie ad un progetto voluto dalla famiglia proprietaria e a un importante contributo della Regione del Veneto; per l’Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari: “rafforziamo un comparto strategico”;

Francesca di Thiene

Un 2024 all’insegna dello sviluppo per il Castello di Thiene, dimora storica del ‘400, situata nel cuore della Pedemontana Veneta, in provincia di Vicenza. Pronti oltre 250mila euro di investimenti: “il progetto – spiega Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello – introdurrà modalità di narrazione basate sulla tecnologia e sull’innovazione digitale per migliorare l’esperienza dei visitatori e aumentarne il coinvolgimento in modo significativo attraverso le innovative tecnologie di realtà aumentata e stanze immersive”. L’obiettivo principale è “potenziare il percorso museale del castello, lavorando sui ricchi contenuti esistenti, sulla loro narrazione e sulla fruizione degli stessi“.

Il Castello di Thiene punta quindi ad aprirsi verso nuove prospettive di crescita e sviluppo culturale, confermando il proprio impegno nell’offrire al pubblico un’esperienza arricchente e appassionante nel contesto di uno dei più suggestivi e importanti siti storici del territorio.

Cristiano Corazzari

“Le imprese culturali venete – sottolinea l’assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari – hanno risposto con grande interesse e partecipazione al bando. L’obiettivo è quello di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese tenendo in considerazione che quello culturale per la nostra regione è un comparto strategico e il fine è quello di valorizzarlo sempre di più”.

Il progetto, voluto dalla famiglia di Thiene e sviluppato con il supporto del team dell’Istituto Commercio Servizi di Vicenza, è risultato tra i migliori 10 dei beneficiari riuscendo quindi ad ottenere un contributo da parte della Regione del Veneto di 171.126,44 euro dimostrando così la coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica e digitale del settore culturale previsti dal bando (azione 1.3.11 PR FESR Veneto 2021-2027, nell’ambito delle iniziative a sostegno delle imprese culturali, creative e dell’audiovisivo, Sub A “Consolidamento di imprese esistenti” come previsto dalla DGR 339 del 29 marzo 2023 della Regione del Veneto).

Giampi Michelusi

“Il castello è senza dubbio una tra le presenze più importanti nel territorio e in città – è il commento del Sindaco di Thiene, Giampi Michelusi -. Il rilevante investimento che ora la famiglia proprietaria assieme alla Regione assicurano con la realizzazione di questo progetto di digitalizzazione, ha un significato di valorizzazione e promozione della nostra storia ricco di interessanti prospettive. L’Amministrazione Comunale plaude a questa iniziativa e alla lungimirante visione che sa rendere il castello sempre più un punto di riferimento per gli operatori turistici, il mondo della scuola e della cultura”.

Il Castello

Durante i lavori proseguirà comunque sia con la sua normale attività di vista al pubblico che di eventi e accoglienza. Oltre alle visite nelle antiche sale infatti all’interno del Castello si organizzano soggiorni eventi e meeting. Ma oltre a tutto cio’ questa antica dimora – che fa parte di Adsi, Associazione Dimore Storiche Italiane – rimane uno dei simboli della città di Thiene.

Per il progetto sono stati selezionati partner nazionali e internazionali. Tra i principali: XPlora, azienda portoghese che con Dotdotdot, azienda milanese, progetteranno e svilupperanno nuove esperienze multimediali. Artshell si occuperà invece della archiviazione digitale di parte del patrimonio artistico del castello, mentre la vicentina Weble si occuperà della consulenza strategica di digital marketing. Extra Lab interverrà per la comunicazione above and below the line.

Thiene (Vicenza), 5 febbraio 2024

