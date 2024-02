ENPA Thiene Schio cerca casa per gattina salvata dalla strada

ENPA Thiene Schio: solo un grande cuore ci può aiutare con questo caso disperato!!!!

Questa gattina è stata trovata incidentata qualche settimana fa.

Purtroppo, non ha recuperato la vista del tutto.

Ha molta paura degli esseri umani ma, secondo noi, in un ambiente tranquillo potrebbe adattarsi.

Cercasi famiglia

Cerchiamo qualcuno con il cuore grande che le metta a disposizione una stanza, senza la pretesa di accarezzarla… e che, se dovesse recuperare la vista possa farla uscire in sicurezza.

Attualmente vive in una gabbietta ma non è assolutamente accettabile.

Non sappiamo cosa fare.

E’ sterilizzata, testata fiv e felv negativa.

Vi preghiamo di aiutarci, non è umano come sta ora.

Non saremo tranquilli finché non avremo trovato una casa anche per lei.

Grazie a chiunque possa aiutarci.

Per informazioni 347 2796801 sms WhatsApp

La mission dei volontari ENPA

ENPA Thiene Schio, con più di 200 soci e numerosi volontari, segue il territorio dei 32 comuni dell’alto vicentino e si occupa in particolare di:

– adozioni dei cani e dei gatti ospitati presso il canile sanitario Alto Vicentino (canile privato convenzionato con i 32 comuni dell’Alto Vicentino);

– adozioni di cani e di gatti presso famiglia in difficoltà;

– cura, sterilizzazione e mantenimento di colonie feline nel territorio;

– cura ed assistenza ad animali bisognosi;

– informazione, promozione, educazione sulle tematiche legate al benessere animale;

– organizzazione di eventi anche in collaborazione con enti comunali;

– l’area formazione si occupa di organizzare stages e seminari su tematiche utili alla conoscenza dei nostri amici a 4 zampe, al miglioramento del loro benessere, alla diffusione di una corretta cultura animalista, promuovendo una corretta gestione dei nostri amici a 4 zampe.

I volontari ENPA compiono sforzi e investono energie ogni giorno occupandosi di animali vaganti sul territorio, perché persi o, peggio ancora, abbandonati, recuperandoli e prestando loro le prime cure. A volte i loro interventi di recupero sono talmente frequenti e numerosi da ritrovarsi davvero stremati e con la necessità di chiedere l’intervento e la collaborazione volontaria e temporanea da parte dei privati cittadini.

Se anche tu vuoi adottare un amico a 4 zampe contattaci!!!! e-mail a thiene@enpa.org

Oppure scrivici un sms o WhatsApp al n. 347 2796801 con il vostro nome cognome, paese di residenza e gli orari in cui potervi richiamare.

Vedi tutti i nostri animali in adozione nel sito www.enpathiene.org