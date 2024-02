Carnevale a Vicenza: il 7 Febbraio sfilata di carri allegorici

Carnevale a Vicenza, sfilata di carri allegorici in viale Roma mercoledì 7 febbraio

Banda, majorette, musica, figuranti, esibizione free style di quad, truck food

Sono in arrivo i carri allegorici che sfileranno in viale Roma mercoledì 7 febbraio alle 17.

Sarà un’entusiasmante e coinvolgente festa per tutti, in particolare per i bambini e per le famiglie.

I protagonisti dell’evento saranno originali carri carnevaleschi illuminati, alti dai 10 ai 15 metri, accompagnati dalla banda Vivaldi di Venezia, dalle majorette di Caltrano, dalla musica di Radio Bruno, da oltre 200 figuranti e dall’esibizione free style di quad della squadra acrobatica MDSS. Lungo il percorso saranno a disposizione truck food.

La sfilata del Carnevale a Vicenza è organizzata dal Comune di Vicenza – assessorato ai grandi eventi – con Eventi 2000, con la collaborazione del Consorzio Vicenza è ed è possibile grazie al sostegno di BCC Verona e Vicenza – Credito cooperativo ed Esselunga.

Programma della sfilata di Carri allegorici

Il corteo partirà alle 17 da viale Dalmazia, a Campo Marzo, dove i carri arriveranno già in mattinata per effettuare le operazioni di allestimento. Percorreranno quindi viale Roma verso piazzale De Gasperi per poi invertire la marcia e dirigersi verso la stazione ferroviaria. La sfilata sarà aperta dalle esibizioni free style della squadra acrobatica MDSS a bordo di quad. L’evento sarà accompagnato dalla musica della banda Vivaldi di Venezia e dalle majorette di Caltrano. Uno alla volta i carri si fermeranno davanti al palco allestito in viale Roma dove ciascun carro accompagnato dal corteo di figuranti effettuerà un’esibizione di alcuni minuti.

Qui l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio consegnerà loro una targa. La festa poi proseguirà con i dj di Radio Bruno che faranno ballare il pubblico (per ascoltare Radio Bruno a Vicenza ,Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo la frequenza è 92.400 MHz. www.radiobruno.it). In viale Roma saranno presenti alcuni truck food per ristorarsi con cibo e bevande.

Prima dell’inizio della sfilata le majorette di Caltrano accompagnate dalla banda Vivaldi di Venezia, percorreranno corso Palladio fino a piazza dei Signori per poi tornare in viale Roma. Partiranno alle 16 da piazza Castello e proseguiranno per corso Palladio, contra’ Santa Barbara, piazza Biade, piazza dei Signori, contra’ Muscheria, contra’ Garibaldi, piazza Duomo, contra’ Vescovado, per poi ritornare in piazza Castello.

Il carro più grande alto 15 metri è dedicato a “Il coraggio di saper sognare”, quello alto 10 metri è intitolato “Va dove ti porta la musica”, quello di 7 metri, “Venezia magic destination”. “L’era tropicale” e “Portami dove non serve sognare” sono alti 8 metri. Alla sfilata parteciperà un ulteriore carro “Luci e ombre”.

In caso di maltempo la sfilata sarà posticipata a sabato 9 marzo alle 17.

Chiusura di viale Roma il 7 febbraio

Per consentire lo svolgimento della sfilata, mercoledì 7 febbraio dalle 14.30 è prevista la chiusura di viale Roma da piazzale della Stazione fino al parcheggio Verdi: all’uscita dal parcheggio Verdi obbligo di svoltare a sinistra o dritto verso via Gorizia; da via Gorizia obbligo di svoltare a destra. Inoltre dalle 16.30 la chiusura interesserà anche il tratto nord di viale Roma che sarà quindi completamente chiusa fino a piazzale De Gasperi.

Dalle 19 la circolazione verrà interrotta in base alle necessità in viale Venezia. Dalle 19 verranno soppresse la corsia dei bus e le fermate dei bus in viale Venezia e in piazzale della Stazione.

La circolazione riprenderà regolarmente alla conclusione della manifestazione.

In occasione di festeggiamenti come il Carnevale a Vicenza è vietato imbrattare il suolo pubblico, molestare e imbrattare persone e cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco o assimilati, nonché schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e, comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a deturpare l’ambiente circostante, come previsto dal Regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza (https://www.comune.vicenza.it/file/331361-Regolamento_Polizia_Urbana_civica_convivenza.pdf )

Vicenza, 5 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa