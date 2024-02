Anonima Magnagati: martedì grasso al Cinema Teatro San Pietro

Montecchio Maggiore – Martedì grasso di grasse risate con l’Anonima Magnagati.

La Città di Montecchio Maggiore festeggia il carnevale con la comicità in dialetto veneto dell’Anonima Magnagati. Alle 21 di martedì 13 febbraio il gruppo cabarettistico approderà al Cinema Teatro San Pietro per portare in scena “Nossedeoro”, evento fuori abbonamento organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Arteven in occasione del periodo carnevalesco.

Anonima Magnagati

Il palco montecchiano di Corso Matteotti accoglierà il famoso trio veneto composto da Pierandrea “Barbu” Barbujani, Ferruccio “Uccio” Cavallin e Roberto “Batu” Meneguzzo. In “Nossedeoro”, regia di Roberto Cuppone, racconteranno al pubblico i loro cinquant’anni di attività, ripercorrendo mezzo secolo di risate.

Fondato nel 1973 a Vicenza, il gruppo vanta un gran numero di spettacoli proposti in tutto il Veneto. Ma anche tournée all’estero, la partecipazione a programmi televisivi e decine di collaborazioni artistiche.

L’Anonima Magnagati, una realtà tra le più conosciute nel panorama regionale dei gruppi teatrali. Promuove uno stile moderno fatto di ironia graffiante, che trova le proprie radici nella tradizione del teatro dialettale veneto e della commedia dell’arte. Durante le loro esibizioni coniugano temi d’attualità con richiami di tradizioni popolari, generando così una costante riflessione di fondo sull’uso della lingua veneta, sempre presentata in chiave comica. Dal punto di vista musicale il trio, che dal vivo viene accompagnato da quattro musicisti, compone ed esegue pezzi originali assieme a parodie di canzoni del folclore.

Claudio Meggiolaro

«Sarà un martedì grasso all’insegna delle grasse risate», commenta l’assessore alla cultura e vicesindaco di Montecchio Maggiore, Claudio Meggiolaro. «In attesa dei carri allegorici del “Carnevale di Primavera” a marzo, abbiamo voluto portare in città uno spettacolo dal conclamato successo, che vanta varie repliche a Vicenza. Invitiamo tutti i cittadini al San Pietro per condividere assieme una serata di cabaret e risate contagiose».

I biglietti sono in vendita all’Ufficio Cultura del Comune o online su www.vivaticket.com. Agli stessi prezzi degli altri spettacoli teatrali: platea 18 euro, galleria 15 euro, ridotto studenti e carta giovani 10 euro.

Marco Billo Marchio e Divisione di Bericaeditrice Srl

www.hassel.it