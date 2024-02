A4 Holding SpA: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE

IN A4 TRA BRESCIA EST E DESENZANO

In entrambe le direzioni nella notte del 10 febbraio 2024

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia sono state programmate lavorazioni di varo del cavalcavia n. ex 227 al Km. 233+550.

A tal fine, lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova,

in entrambe le careggiate tra i caselli di Brescia Est e Desenzano (dal km 244+350 al Km 228+660), verrà chiuso il tratto autostradale

dalle ore 22.00 di sabato 10 febbraio fino alle ore 5.00 di domenica 11 febbraio 2024.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Brescia Est e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Desenzano. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Desenzano e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Brescia Est. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Brescia Est e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Desenzano.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra dalle ore 17.00 di sabato 10 febbraio verrà chiusa l’area di Sosta Campagnola Est.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

