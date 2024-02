Specialità della mass start! – Pista Lunga, Andrea Giovannini vince la Coppa del Mondo

Al Centre de Glaces di Quebec City (Canada), la sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating ha vissuto la propria giornata intermedia.

In chiave italiana, i riflettori erano puntati soprattutto sulla mass start maschile, dove Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) partiva con l’ambizione di imporsi nella classifica generale di specialità.

In virtù dell’assenza del belga Bart Swings, leader della graduatoria dedicata alle partenze in linea, il trentenne azzurro doveva guardarsi dalla concorrenza dell’olandese Bart Hoolwerf, del sudcoreano Chung Jae-won e dello svizzero Livio Wenger.

Ha centrato l’obiettivo al termine di una gara molto tesa e dal finale incertissimo. Il quinto posto è stato sufficiente per incamerare i punti necessari a fregiarsi dell’ambito trofeo, respingendo l’assalto di Chung, secondo sul traguardo e “bruciato” dal giapponese Shomu Sasaki. Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) ha corso in funzione del compagno di squadra, concludendo sesto.

La vittoria di Giovannini fa il paio con quella conquistata venerdì da Davide Ghiotto, impostosi nella classifica dedicata alle lunghe distanze.

Per l’Italia è l’ottavo successo della storia in una Coppa del Mondo di specialità, il settimo a livello individuale. A seguire l’elenco completo delle affermazioni azzurre in quest’ambito.

2004-05 – SIMIONATO Chiara (1.000 metri)

2004-05 – TEAM PURSUIT (Settore Maschile)

2006-07 – SIMIONATO Chiara (1.000 metri)

2013-14 – LOLLOBRIGIDA Francesca (Mass Start)

2017-18 – LOLLOBRIGIDA Francesca (Mass Start)

2021-22 – LOLLOBRIGIDA Francesca (Mass Start)

2023-24 – GHIOTTO Davide (Lunghe Distanze)

2023-24 – GIOVANNINI Andrea (Mass Start)

Per quanto riguarda le altre competizioni, Serena Pergher (Fiamme Oro) ha incamerato il primo top-ten della carriera in Coppa del Mondo, concludendo decima sui prediletti 500 metri (38”58 il suo tempo). Sulla medesima distanza, in campo maschile David Bosa (Fiamme Oro) si è invece piazzato dodicesimo (35”09).

Nei 1.500 metri maschili Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) si è classificato quattordicesimo con il tempo di 1’47”56. Nella Division B della prova Daniele Di Stefano e Francesco Betti (Fiamme Oro) si sono fatti valere, attestandosi rispettivamente al secondo e quinto posto cadetto in 1’47”02 e 1’47”82

Qui programma e risultati completi della tappa di Quebec City.

Foto: credit ISU – Fonte FISG