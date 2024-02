Riqualificazione viale della Scienza: modifiche alla circolazione

Riqualificazione viale della Scienza, dal 6 febbraio restringimenti per realizzare gli assi verdi

A favore di una maggior sicurezza

Lunedì 5 febbraio inizierà l’allestimento del cantiere in viale della Scienza e da martedì 6 febbraio verranno attivate modifiche alla circolazione fino alla fine dei lavori che dureranno cinque mesi.

I lavori sono necessari per la realizzazione degli assi verdi in viale della Scienza, finanziati con 950 mila euro dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, componente 2, investimento 2.1).

L’assessore Spiller

«L’intervento si rivela indispensabile per garantire maggior sicurezza ad una della arterie più trafficate della città con una vocazione industriale e commerciale. Il riordino della sosta e la nuova corsia ciclopedonale sono gli elementi che conferiranno ordine e diminuiranno i pericoli per tutti gli utenti della strada» – afferma l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller.

I lavori di riqualificazione viale della Scienza, nel dettaglio

Al fine di minimizzare i disagi per la modifica delle aree di sosta, l’intervento partirà con la realizzazione della controstrada sul lato nord di viale della Scienza, tra via del Commercio e via della Ceramica. Nella prima fase il cantiere occuperà l’area pubblica prospiciente le attività commerciali dal civico 30 al civico 40. Terminati i lavori su quel tratto si opererà nell’area pubblica tra il civico 22 ed il civico 28.

Non sarà possibile l’accesso veicolare alle aree interessate dal cantiere, mentre l’accesso pedonale alle attività sarà sempre garantito. Per gli utenti delle attività commerciali rimarranno disponibili gli stalli a raso di via della Ceramica e di via del Commercio non interessati dalla aree di deposito mezzi e materiali oltre che il parcheggio di viale della Siderurgia.

Durante i lavori di riqualificazione, viale della Scienza manterrà le attuali due corsie per il traffico veicolare. Per permettere la realizzazione dei nuovi sottoservizi, saranno realizzate temporanee restringimenti ad una sola corsia al fuori dagli orari di punta del traffico.

Durata dei lavori

La durata complessiva degli interventi previsti sul lato nord è di circa tre mesi, dopodiché il cantiere si sposterà sul lato sud per altri due mesi per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale.

Vicenza, 3 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa