Pozzoleone: gli allevamenti zootecnici e l’impatto ambientale

Gli allevamenti zootecnici e l’impatto ambientale tra numeri reali e fake news – Lunedì 5 febbraio alle 20.30 nella sala consiliare del Centro culturale Zanella a Pozzoleone (Vi)

Ad aprire la Fiera di San Valentino, a Pozzoleone (Vi), sarà come di consuetudine il convegno di approfondimento ed informazione promosso da Coldiretti Vicenza, in collaborazione con il Comune di Pozzoleone.

Fiera di San Valentino

Il tema individuato per la 507a edizione della Fiera è di estrema attualità ed interessa non soltanto gli appassionati ed addetti ai lavori, ma anche i cittadini consumatori, in quanto è fondamentale conoscere per poter comprendere il lavoro di agricoltori ed allevatori e, di conseguenza, scegliere i prodotti da acquistare con scrupolo e consapevolezza.

“Gli allevamenti zootecnici e l’impatto ambientale tra numeri reali e fake news. Classyfarm e farmacosorveglianza per la determinazione dei contributi Pac” è il tema della serata, che avrà luogo lunedì 5 febbraio alle 20.30 nella sala consiliare del Centro culturale Zanella a Pozzoleone (Vi).

Dopo i saluti del sindaco di Pozzoleone, Edoardo Tomasetto, si alterneranno sul tavolo dei relatori, coordinati da Giorgio Apostoli, responsabile nazionale del settore zootecnico di Coldiretti, Luca Buttazzoni, dirigente del centro ricerca Crea e Francesco Sartori dei Servizi veterinari dell’Ulss 8 Berica. Le conclusioni della serata saranno affidate a Pietro Guderzo, presidente di Coldiretti Vicenza.

Vicenza, 3 febbraio 2024.

Matteo Crestani Giornalista