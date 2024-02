FIALS Vicenza: rischio di incapienza aleggia sul Comune di Gambellara

La preoccupante sensazione di un rischio di incapienza aleggia sul Comune di Gambellara – FIALS Vicenza

Alcune indennità previste per i dipendenti del Comune toccano l’imbarazzante importo di € 19,60 per un anno di lavoro; poco più di un caffè al mese. Ma non solo. Si evidenzia nella narrativa del contratto decentrato il termine di “rischio di incapienza”. Il Sindacato non può che non allarmarsi con tale constatazione dichiarata e sottoscritta.

Facciamo presente che il decreto legislativo 18 agosto 200 nr. 267 contiene le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario.

Stranamente però,

risulterebbe che il Bilancio non sia così negativo, e quindi?

Per quale motivo si annuncia nel contratto decentrato per il personale il rischio di incapienza?

Per quale motivo non si vuole dare giusto compenso ai dipendenti?

Per quale motivo non si opera quelle varianti utili a dare un conguaglio di armonia a chi si è speso per la cittadinanza e per l’Amministrazione?



Al momento non ci rimane che tentare di capire. Certo è che per un dipendente, lo stimolo per valutare nuovi orizzonti è del tutto giustificato.

Non da dimenticare inoltre che all’art. 9 punto c.1 del CCI triennale 2023-2025 vengono descritte come attività disagiate quelle che “si caratterizzano per una certa penosità e/o gravosità”; quali sono le attività penose che fa un’Amministrazione per i suoi cittadini?

