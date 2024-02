Consigli utili per acquistare il tuo cavallo

Noi di Club Cavallo Italia, il club di chi ama i cavalli, vogliamo offrire consigli a chi, come noi, ama questo straordinario animale che è il cavallo (ma a noi non piace chiamarlo animale) e qui ci occupiamo di come acquistare il tuo cavallo.

Acquistare un cavallo, il tuo cavallo, è un grosso investimento, non solo economico, ed averlo chiede tempo, molto tempo, denaro e tanto ma tanto impegno ma ti darà grandi, grandissime soddisfazioni.

Per acquistare il tuo cavallo bisogna essere certi di aver trovato quello perfetto, idoneo non solo a te ma anche alle altre persone che, magari, lo cavalcheranno ma che, soprattutto, sia adatto a quello che vuoi fare tu.

Ora vediamo come acquistare il tuo cavallo e, se troverai quello giusto, potrai avere un rapporto lungo e felice per tutti e due.

Iniziamo con alcuni punti fermi

Molto importanti su come acquistare il tuo cavallo per capire l’impegno che un cavallo richiede e l’effetto che avrà su di te ed anche sulla tua famiglia.

Devi innanzitutto avere la massima certezza di volere un cavallo e poi informarti presso un maneggio – meglio se ne visiti più di uno – parlando con gli addestratori perché loro conoscono il mondo dei cavalli e ti potrebbero essere di grande aiuto.

Spesso sanno di clienti che vendono cavalli o sono in grado di farti trovare cavalli particolari. Devi poi sapere tutto sulla gestione di un cavallo, compresa la sua salute e il primo soccorso.

Su internet troverai tutto ciò che si deve conoscere: le leggi e le tasse locali, la responsabilità di possedere un cavallo eccetera.

Fatto questo

Ti devi concentrare su quello che c’è vicino a casa tua: maneggi, sellerie, negozi per mangimi, veterinari e maniscalchi, dov’è l’ospedale per cavalli e dove si trova l’ambulanza per i cavalli più vicina.

Un veterinario bravo che conosca bene il cavallo è fondamentale perché a lui (o a lei) chiederai anche consigli e sarà necessario che visiti per bene il cavallo che vorrai acquistare prima di concludere con il venditore.

Ora devi calcolare bene quanto pagherai per il sostentamento del cavallo: informati sui costi per la sella, le briglie, la copertura per la sella, la cavezza, la briglia per il muso, il kit per la criniera eccetera.

Fatto il totale prevedi un extra per la manutenzione ed i costi per trasportare il tuo cavallo se non possiedi il carrello per cavalli e, se non hai lo spazio per tenere il cavallo dove abiti, aggiungi i costi di un box, della pensione in un maneggio.

Non dimenticare queste voci:

Cibo, come fieno e altri tipi di foraggio, visite veterinarie regolari, sverminazione, iniezioni, visite del maniscalco per ferri e bordura, trattamenti di emergenza, lezioni, attrezzatura e tutti gli esami medici e le medicine necessarie.

Adesso devi trovare un posto adatto in cui tenere il tuo cavallo, cioè un maneggio, perché tenerlo dove abiti se hai lo spazio, è una scelta che solo chi ha esperienza può fare ed anche per questa ricerca, se nessuno ti può consigliare, su internet potrai trovare tutto ciò che offre la tua zona.

Quindi visita i maneggi che hai selezionato e chiedi gli orari, i costi, l’alimentazione, scopri il personale… come faresti se, invece del tuo cavallo, ci andresti tu a vivere.

Scegline uno che soddisfi le necessità del cavallo, soprattutto in sicurezza, e che ti faccia sentire a tuo agio con le altre persone che frequentano il maneggio.

Adesso devi cercare il tuo cavallo

Ed è opportuno fare un elenco delle caratteristiche del cavallo che cerchi.

Quanto deve essere grande, il sesso, l’età, la disciplina e l’addestramento, il colore, naturalmente il prezzo, la razza ed il pedigree e poi attiva il passaparola, che è il miglior modo per trovarlo, con istruttori, veterinari, maniscalchi e proprietari di sellerie che, in genere, hanno molti contatti con i proprietari di cavalli.

Il passo successivo è la sua valutazione.

Anche qui è necessario compilare una lista di cose che dovrai chiedere al proprietario, per non correre il rischio di dimenticarne qualcuna.

Ti consigliamo queste.

Chiedi la conferma dell’età, della razza, la sua storia medica e agonistica ed il pedigree.

Non soffermarti sulle ragioni della vendita: probabilmente non saranno quelle vere ma cerca di scoprirle tu parlando altre persone che conoscono sia il cavallo che il proprietario.

E’ invece molto importante conoscere i vizi o brutte abitudini del cavallo come mordere, scalciare, opporsi o rifiutarsi, sapere la gestione del cavallo fino a quel momento e le registrazioni di sicurezza come il microchip.

Infine altre due cose: se l’attrezzatura è inclusa o può essere comprata dal proprietario stesso e se il cavallo ha problemi a viaggiare, importante se vorrai partecipare a concorsi.

Poi fai un ultimo controllo: verifica attraverso le Federazioni Sportive se sono vere le vittorie che il proprietario vanta e, se il cavallo è marchiato, può controllare se è stato rubato cercando nel database di cavalli rubati nel tuo Paese.

Prima di acquistarlo

Fai visita al cavallo almeno due volte.

Alla prima visita cerca di arrivare un po’ prima di quanto concordato per vedere come viene trattato il cavallo nel box.

Poi chiedi di vederlo in situazioni diverse, in base a cosa vuoi fare con lui e a cosa sa fare il cavallo secondo quanto detto dal proprietario.

Chiedi ad esempio di poterlo vedere montato da lui, da un bambino, nel traffico o nel recinto oppure con altri cavalli.

Se il cavallo ti piace fai una seconda visita ma porta con te un amico che abbia esperienza o un professionista.

Adesso siamo arrivati all’acquisto del tuo cavallo.

Prima di pagare trova un veterinario che visiti il cavallo. È costoso, ma molte compagnie assicurative chiedono un certificato.

E’ importante conoscere la dieta del cavallo fino a quel momento perché, se vorrai cambiarla, lo dovrai fare gradualmente in una settimana o due.

Ora tu ed il tuo cavallo siete finalmente arrivati nella sua nuova casa.

Innanzitutto devi permettergli di adattarsi al nuovo ambiente con calma e fai attenzione a quando lo avvicini ad altri cavalli: ci vorrà più di una settimana prima che si senta a proprio agio.

Dagli spazio ma, soprattutto, non farlo sentire abbandonato e non lascarlo mai da solo.

Trovagli un amico, un gatto, una capretta… I cavalli sono molto socievoli ed è quasi un crimine non permettere loro di socializzare.

Gli (ultimi) consigli su come acquistare il tuo cavallo.

Ricorda che l’acquisto di un cavallo non si fa in un giorno. Ci vorranno giorni, settimane o anche mesi e non innamorarti del colore di un cavallo perché i cavalli buoni e meno buoni sono di tutti i colori, la bellezza non conta nulla se il cavallo non è adatto a te ed i cavalli solo belli sono anche i più costosi.

Fai montare il cavallo da un amico o da un istruttore, persone che possono aiutarti a trovare quello adatto a te e, se cerchi una cavalcata morbida, scelgi un cavallo con la pastorale (l’area tra la caviglia e lo zoccolo) corta e un garrese basso.

Se acquisti un cavallo per tuo figlio non prenderlo solo perché è piccolo ma assicurati che sia ben addestrato e adatto a un bambino e ricordati anche che un buon cavallo vive a lungo.

Adesso

Per finire su come acquistare il tuo cavallo, concludiamo con quello che ti servirà.

Prima di tutto una grande, immensa voglia di avere un cavallo tutto per te e una profonda passione per i cavalli.

Genitori o partner che vogliono che tu abbia un cavallo.

Un posto tranquillo dove tenerlo, dove il tuo cavallo non sarà disturbato, adatto a cavalcare e amici per lui.

Mangime e attrezzature per l’alimentazione.

Attrezzatura completa per montarlo.

Kit per il trattamento di pelo e criniera.

Un allenatore o qualcuno che conosce il comportamento dei cavalli.

La disponibilità economica ad avere e prendersi cura di un cavallo.

Un buon veterinario e un buon maniscalco.

Bene. Siamo arrivati alla fine dei nostri consigli per acquistare il tuo cavallo e speriamo di esserti stati utili.

Ti auguriamo di trovare il cavallo migliore per te e se questi nostri consigli ti sono stati utili invia il link della pagina a chi li potrebbe usare e noi ne saremo veramente felici e onorati.

