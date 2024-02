Camisano Vicentino: esecuzione ordine di carcerazione

02 Febbraio 2024, nella serata, in Camisano Vicentino (VI). I militari della locale Stazione Carabinieri davano esecuzione all’ordine di carcerazione, in aggravamento alla originaria misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati”.

Misura cautelare

emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, a carico di S.A. trentaduenne Albanese, operaio, gravato da precedenti di polizia anche specifici, poiché, nonostante l’iniziale ammonimento del Questore, intimato all’inizio del 2023 e della successiva applicazione della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa”, reiterava, con diverse e ripetitive azioni, le condotte persecutorie ai danni della sua ex convivente.

Consistite nel petulante invio di messaggi, anche contenenti minacce. Nonché nel presentarsi nei luoghi da lei frequentati, anche sul posto di lavoro, violando così le prescrizioni della misura cautelare in atto.

Misura che, risultando non più efficace a scongiurare il pericolo per la persona offesa, veniva aggravata dal Giudice, disponendo la custodia cautelare in carcere.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito veniva tradotto presso la casa circondariale di Vicenza.

* “Si rappresenta per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Si ricorda che sul sito www.carabinieri.it ,

è stata dedicata un’intera area tematica sul “codice rosso”. Qui è possibile trovare tante informazioni utili su atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti, revenge porn, violenza sessuale ecc.

Nell’area tematica è presente il “Violenzametro”. Un test di autovalutazione, elaborato dal Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. Per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia.

Contiene consigli utili per chiedere supporto e aiuto in base al livello di violenza riscontrata. Ecco il link dell’area tematica “codice rosso”: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/codice-rosso.