Valli Del Pasubio, 70enne cade in un dirubo di 20 metri: recuperata

Una signora, 70enne, caduta in un dirupo in mezzo alla vegetazione 20 metri sotto il piano di calpestio di un viottolo in località ai Roccoli a Staro di Valli del Pasubio è stata recuperata giovedì sera intorno alle 21:30 sera dai vigili del fuoco.

L’allarme della scomparsa era scattato da mezz’ora, quando un familiare sapendo più o meno la zona di escursione ha prima trovato l’auto e poi scorto in un dirupo la donna.

I vigili del fuoco accorsi da Schio, hanno raggiunto a piedi il luogo. Degli operatori hanno effettuato una calata e dopo aver messo in sicurezza la donna, caduta diverse ore prima, che accusava solo dei dolori l’hanno recuperata con una barella fino al viottolo.

L’escursionista infreddolita, tuttavia in buono stato, è stata portata fino al fuoristrada e poi fino all’ambulanza. Dove è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in pronto soccorso per dei controlli.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.

Fonte: Vigili del fuoco

Informazioni utili

Numero di emergenza: 115

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale

L’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale. Oltre a frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità.

L’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx