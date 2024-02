Pallacanestro Vicenza: inizia a Taranto un febbraio molto intenso

Basket Serie B Nazionale – Secondo viaggio in Puglia in 10 giorni per la Pallacanestro Civitus Vicenza. L’occasione è l’anticipo della quinta di ritorn , domani con palla a due alle 18 ( arbitri Gai e Silvestri di Roma ).

Si stanno per riaccendere le luci del palaMazzola di Taranto. Scontro salvezza dunque per i ragazzi di coach Cilio , chiamati a riscattare prontamente la batosta interna di domenica scorsa con Faenza, ma soprattutto a raccogliere due necessarissimi punti esterni, per dare linfa ad una classifica, che vede i biancorossi stazionare ancora nella pericolosa zona playout, con quattro punti di ritardo rispetto alla salvezza diretta. Per Vicenza auspicabili da subito difesa aggressiva, lucidità nei giochi in attacco, unitamente ad un vigoroso approccio, caratteristica forse un pò mancata nelle ultime tre uscite.

L’obiettivo è agguantare il secondo successo esterno stagionale. E abbiamo ben compreso quanto sia complicato vincere fuori. Prende il via un febbraio se non decisivo comunque ricco di quei confronti diretti che non si possono certo fallire, al fine d’incamerare punti per dare un volto più gradevole e soprattutto solido, alla classifica.

CUS JONICO BASKET TARANTO

Ben altra squadra quella pugliese, rispetto al girone d’andata , quando venne ad imporsi a Vicenza lo scorso 21 ottobre. Per il quintetto di Cottignoli, adesso reggere il fanalino di coda è il meno. I problemi sono altri. Il club rossoblù è in balia di una profonda crisi finanziaria e sta perdendo un pezzo dietro l^ altro. Il primo è stato il centro Lusvarghi , già durante il periodo natalizio ed accasatosi al Bologna basket.

Successivamente è stata la volta del play Valentini, che ha raggiunto la Virtus Imola e l’esterno Fresno ingaggiato da Avellino. Ma potrebbe anche non finire qui. Annunciato sul piede di partenza anche l’altro esterno, il talentuoso Reggiani. Un’autentica emorragia.

Ora la squadra aggregherà alcuni giovani, con lo scopo di terminare il campionato, evitando così un nuovo caso Firenze. Rimangono il centro di colore Thioune ( cm 210 ), lo spagnolo Casanova ed il capitano ex Vicenza, Gianmarco Conte, tarantino doc, peraltro ai box da moltissimo tempo a causa di un fastidiosissimo infortunio.

Quant’è lontano il 14 luglio 2023, data del ripescaggio del Cus Jonico in un mare di entusiasmo, in cui dimostrare di non essere un pesce fuor d’acqua. Radiocronaca minuto per minuto del match domani alle 18 sulla pagina FB Riccardo radiocronache pallacanestro per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia, se non si è già tra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto in copertina: Stefano Cernivani