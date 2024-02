Montecchio Maggiore: due eventi per non dimenticare

Il “Giorno del Ricordo”: due eventi per non dimenticare il dramma giuliano-dalmata – L’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore, in collaborazione con il Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, ha organizzato un doppio evento in occasione del “Giorno del Ricordo”, commemorazione istituita dalla Repubblica Italiana per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

La prima

delle due iniziative è in programma alle 20.45 di mercoledì 7 febbraio nella sala civica di Corte delle Filande. Lo spazio pubblico ospiterà “La foiba grande”, spettacolo di Zelda Teatro tratto dall’omonimo libro di Carlo Sgorlon, a ingresso libero fino all’esaurimento dei posti.

Il volume narra le vicende dell’immaginario paese istriano di Umizza fra il periodo della sua fondazione, verso la fine del 1600, e l’esodo giuliano-dalmata. I suoi abitanti, frutto di una secolare mescolanza fra slavi, austriaci e italiani, vivono sulla loro pelle l’assurdità di un conflitto fratricida che li vede continuamente passare dall’occupazione italo-tedesca a quella delle truppe titine.

Nel corso dei tragici eventi sempre più persone svaniranno misteriosamente, probabilmente gettate nelle profonde gole delle foibe. La forza narrativa del romanzo è data proprio dalla vitalità e dall’autenticità dei personaggi rappresentati, dalle relazioni e dai conflitti che li animano. Un grande affresco corale che narra lo spaesamento di un popolo travolto da un conflitto che non riesce a comprendere.

“La foiba grande”

Per questo motivo “La foiba grande”, pur raccontando la storia di un eccidio, è in realtà una riflessione sulla ricaduta delle vicende storiche sulla vita dei semplici cittadini e sul ruolo della memoria storica. La pièce teatrale si concentra sulla narrazione di alcuni dei personaggi per permettere allo spettatore di farsi un’idea complessiva dell’opera senza rischiare di perdersi fra le numerose vicende.

Il programma proseguirà alle 15 di sabato 10 febbraio, il “Giorno del Ricordo”. Le autorità e la comunità si riuniranno davanti al monumento in via Martiri delle Foibe per la commemorazione delle vittime e del dramma degli esuli giuliano-dalmati.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune al numero 0444 705768 o tramite l’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

