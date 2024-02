La notte scorsa, alle 23:30 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Foscolo a Malo per l’incendio divampato all’interno di un box garage di un piccolo condominio di tre appartamenti: nessuna persona è rimasta ferita. Il condominio è stato subito evacuato.

I pompieri

accorsi da Schio e da Vicenza, hanno spento le fiamme del garage che era utilizzato come deposito di materiale vario. Rinvenuta all’interno anche una bombola di GPL. Danni da calore all’appartamento al primo piano che ha subito danni alle tapparelle, al condizionatore e la rottura di un vetro.

Danneggiate irrimediabilmente delle biciclette che si trovavano in un cortile esterne e sono state irradiate dal calore venuto fuori dalle bocche di lupo del garage. Danni da fumo a tutti e tre gli appartamenti.

I vigili del fuoco spento l’incendio hanno, con un motoventilatore, areato tutti e tre gli alloggi. La persona residente al primo piano ha trovato per la notte sistemazione presso alcuni parenti, mentre i residenti del secondo e terzo piano sono rientrati negli appartamenti.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono terminate poco prima delle 2.

Malo: incendio di un box nel condominio

