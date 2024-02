Dal 5 febbraio chiusura ai veicoli, transito permesso a pedoni e ciclisti. Nuove fermate del trasporto pubblico – Lavori in corso al ponte di Secula a Longare

Lavori in corso al ponte di Secula, a Longare: da lunedì 5 febbraio a partire dalle ore 8.30, e fino alla realizzazione del nuovo ponte, chiusura al traffico veicolare per permettere al cantiere di procedere con regolarità.

Passerella ciclopedonale

Il ponte rimarrà invece transitabile a piedi o in bici fino all’apertura della passerella ciclopedonale, che secondo cronoprogramma dovrebbe avvenire tra poco più di un mese.

A seguito della chiusura del ponte, viene riorganizzato anche il servizio di trasporto pubblico locale. Dal 5 febbraio, e fino a fine lavori, le corse della linea E28 – Vicenza-Montegalda-Montegaldella-Villaganzerla subiranno delle variazioni.

La fermata extraurbana in località “Secula” è posta sulla SP20 all’altezza di via Carducci in entrambi i sensi (trattasi di un servizio circolare).

Viene attivato un percorso circolare in senso orario con direzione Nord-Sud, partendo da Secula, e utilizzo delle fermate nello stesso senso di marcia sia per la salita che per la discesa; questo per garantire lo stesso numero di corse dell’attuale programma di esercizio e contenere al minimo le variazioni orarie.

Per alcune corse pomeridiane, in orario di morbida, viene mantenuta la modalità di interscambio con la linea E04 – Vicenza-Ponte di Barbarano-Noventa; l’area di interscambio non sarà più in via dei Martinelli, bensì in via Europa con l’utilizzo delle fermate extraurbane di Ponte di Costozza e di quella urbana di via Europa 5 – piazza Valaurie.

Verranno mantenute anche le corse di rinforzo scolastiche per e da Noventa Vicentina e gli istituti scolastici di Vicenza attraverso il medesimo percorso sopra descritto.

Per info e dettagli: contattare l’Ufficio SVT dedicato al numero 0444223114

Per la Linea Urbana, nessuna modifica.

Breve riepilogo corse:

LINEA URBANA (passaggio per via Scodegarda) da e per Vicenza rimane con fermata attualmente vigente.

NUOVA LINEA E28 “EXTRAURBANA”

Da Secula a Vicenza

– fermata situata presso “Longare prossimità via Carducci”

– Lun/Ven scolastico – corse:

6.20 / 6:45 / 8:10 / 11:30 / 13:00 / 13:40 / 14:20 / 14:47 / 17:30 / 18:12 / 19:17 /

-Sabato scolastico – corse

6:20 / 6:45 / 8:10 / 13:00 / 13:30 / 14:20 / 14:47

-Lun/Ven feriale – corse

6:45 / 8:10 / 14:47 / 17:30 / 18:12 / 19:17 / 19:57

-Sabato feriale – corse:

6:45 / 8:10 / 14:47 / 19:00

Da Secula a Noventa

Linea E04 invariata – cambio Ponte di Costozza

attenzione dirette per studenti

– fermata situata presso “Longare prossimità via Carducci”

-Lun/Ven – corse:

6:29 / 6:51

– Sabato scolastico – corse:

6:20 / 6:51

Da Vicenza a Secula

– fermata situata presso per discesa “Longare prossimità via Carducci”

– Lun/Ven scolastico – corse:

5:50 / 6:00 / 6:15 / 7:40 / 11:00 / 12:30 / 12:40 / 13:50 / 14:15 / 17:00 / 17:30 / 18:40 / 19:20

-Sabato scolastico – corse:

5:50 / 6:15 / 7:40 / 12:30 / 12:40 / 13:50 / 14:15 / 18:40

Lun/Ven feriale – corse:

6:15 / 7:40 / 14:15 / 17:00 / 17:30 / 18:40 / 19:20

-Sabato feriale corse:

6:15 / 7:40 / 14:15 / 18:40

Linea E04 invariata – cambio Ponte di Costozza

attenzione dirette per studenti

-Lun/Ven corsa

-13.40 da Noventa

– Sabato scolastico con interscambio ponte di Costozza:

13:40 da Noventa

La nuova passerella ciclopedonale (temporanea)

La nuova passerella ciclopedonale in realizzazione è un’opera fortemente voluta dalla Provincia di Vicenza, di concerto con il Comune di Longare, costerà 240.000 euro a carico della Provincia e assicurerà il collegamento sia con Vicenza, attraverso la pista ciclabile della Riviera Berica, che con Padova attraverso la ciclovia del Brenta.

Sarà lunga 49 metri per 2,44 di larghezza. Sulle pareti interne, per motivi di sicurezza, verrà installata a tutta altezza una rete di protezione, per escludere la possibilità di cadute. Sarà posizionata vicina al ponte esistente e fungerà anche da supporto delle tubazioni dei sottoservizi attualmente posizionati sul ponte stradale della Secula, in modo da togliere qualsiasi interferenza con le lavorazioni per la demolizione e ricostruzione del ponte.

Sarà mantenuta fino alla realizzazione della pista definitiva, in affiancamento al nuovo ponte.

Il nuovo ponte di Secula

Il nuovo ponte di Secula sostituisce l’attuale sulla strada provinciale 20 tra Longare e Secula sul fiume Bacchiglione e costa alla Provincia di Vicenza 5,4 milioni di euro.

E’ in metallo, lungo 48 metri e largo 8,50 metri, che diventano 11 se si aggiunge la pista ciclabile che lo affianca in tutta la lunghezza. E’ ad arco, con una struttura a un’unica campata in sostituzione delle tre campate attuali.

Le pile in alveo sono sostituite dalla palificata di sostegno direttamente dalla quota stradale. L’assenza di pile in alveo permette di risolvere anche il problema idraulico, visto che le pile di sostegno rappresentano un vero e proprio ostacolo al deflusso delle piene. Dettaglio non da poco, visto che l’area oggetto di intervento è di golena “esondabile o a ristagno idrico”.

Longare, febbraio 2024

Provincia di Vicenza Ufficio Stampa