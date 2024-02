Club Cavallo Italia si presenta

Club Cavallo Italia, il Club di chi Ama il Cavallo – Finalmente un club, per ora solo un sito internet, in futuro un logo fisico, dove chi ama il cavallo trova notizie, consigli, curiosità, eventi, i grandi cavalli e i grandi uomini e molto altro sul cavallo.

Un animale straordinario (ma a noi non piace chiamarlo animale) che catalizza arte, cultura, sport, film, avventura… e che senza di esso l’uomo non avrebbe mai raggiunto i traguardi odierni.

Nel mondo di Club Cavallo Italia ci sono il fascino, l’eleganza, la classe e le emozioni che solo il cavallo possiede e trasmette quando è protagonista nelle arti, nello sport, nei giochi, nei film, nei disegni, nei libri…

Club Cavallo Italia

è nato per accogliere chi ama il cavallo e ciò che questo straordinario animale rappresenta, persone che hanno una sensibilità particolare per ciò che è bellezza, fascino, classe ed eleganza.

Un mondo discreto che propone la filosofia di uno stile di vita elegante, emozioni per vivere esperienze di alto livello.

Non si occupa di notizie di attualità perché per queste esistono siti e giornali specializzati: noi non siamo giornalisti e lasciamo questo lavoro a chi sa farlo.

Hanno invece spazio, molto spazio il fascino, l’eleganza, la bellezza del cavallo in tutte le sue espressioni: dall’arte alla moda, dai film alle fotografie, dai disegni alle poesie…

Club Cavallo Italia, il mondo che non esisteva. Ora c’è.

Per conoscerci: https://www.clubcavalloitalia.it/ info@clubcavalloitalia.it

