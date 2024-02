Carnevale thienese: dalla sfilata notturna ai giochi per bambini

Carnevale thienese: ritorna il grande appuntamento con l’allegria e il divertimento

È tempo di Carnevale anche a Thiene e la Città si prepara ad ospitare un’edizione ricca e di forte attrattività, proposta, come sempre, dalla Pro Loco Thiene in collaborazione con l’Assessorato all’Animazione del Centro Storico del Comune e la Confcommercio Mandamentale.

Dichiara Marina Maino, Assessora al Turismo e all’Animazione del Centro Storico:

«La Città è pronta ad ospitare un evento atteso che da sempre suscita allegria ed ammirazione. Sono entusiasta della proposta che la Pro Loco è riuscita ad organizzare anche quest’anno con la collaborazione dell’Assessorato all’Animazione del Centro storico e dei vari uffici comunali competenti. Si tratta di una sfilata in tre giorni, anche con edizione notturna, che saprà coinvolgere la popolazione tutta in momenti diversi. Ringrazio in primis la Pro Loco per il costante lavoro a favore della nostra Città, ma anche i molti volontari che sono stati coinvolti nella realizzazione dei carri e che saranno attivi nei giorni della sfilata. E’ un’occasione straordinaria per celebrare la creatività, la tradizione e l’allegria con la vivacità dei colori e delle creazioni originali che verranno proposte dai diversi carri. Sono convinta sarà un’occasione unica di divertimento per grandi e piccoli. Vi aspettiamo numerosi!»

I ringraziamenti del presidente della Pro Loco, Manuel Benetti

«Anche quest’anno torna la magia del Carnevale in un evento ancora più coinvolgente – dichiara Manuel Benetti, presidente della Pro Loco Thiene – Ringrazio l’Amministrazione Comunale e in modo particolare i miei collaboratori della Pro Loco Thiene che anche quest’anno si sono adoperati affinché questo evento abbia tutti i connotati di divertimento e allegria, ringrazio come sempre tutti i volontari, la Protezione Civile, la Polizia Locale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, il gruppo Falchi Alto Vicentino, che saranno presenti durante le tre giornate: senza di loro eventi di questa portata non potrebbero essere svolti.

Desidero, inoltre, esprimere la mia riconoscenza alla famiglia Bettanin che ha ospitato presso i propri locali i gruppi di Thiene, Marano Vicentino e Sarcedo dando quindi la possibilità di realizzare i carri allegorici che sfileranno nella giornata di Venerdì e Domenica. A tutti un grazie di cuore! Il mio augurio, per tutti quanti verranno a Thiene, è di vivere questi emozionanti momenti in allegria e divertimento».

La sfilata notturna dei carri

Dopo il grande successo degli anni passati, non poteva mancare, accanto a quella tradizionale della domenica pomeriggio, la sfilata notturna, arrivata alla sua IV edizione e che si svolgerà venerdì 9 febbraio alle 20.30.

Saranno quindici i carri che sfileranno accompagnati da gruppi mascherati con partenza da piazza Scalcerle. Oltre ai carri thienesi dei gruppi Conca, Patronato San Gaetano, I disperati di Thiene e Giovani Carristi di Thiene, venerdì sera sfileranno i carri provenienti da Schio, SS Trinità S. Croce, Poleo e Giavenale, Schiavon assieme alle majorette di Fara Vicentino che apriranno la serata, Rosà, Carmignano, Altavilla, Sovizzo.

La sfilata pomeridiana della domenica

Domenica 11 febbraio 2024 l’appuntamento è, invece, quello classico con la sfilata pomeridiana, con inizio alle ore 14.30 e partenza da Piazzale Divisione Acqui lungo Corso Garibaldi. Nove carri, una presenza dunque più numerosa rispetto all’anno scorso, emozioneranno il pubblico che potrà applaudire e ammirare lo spettacolo offerto dalla creatività dei carristi di Thiene, Schiavon, accompagnati sempre dalle majorette di Fara, Carmignano, Sarcedo, Altavilla e Marano Vicentino.

Parteciperanno come per le passate edizioni le pluripremiate majorette di Povolaro “Palladio Dance” che intratterranno il pubblico con le loro coreografie artistiche lungo le vie del centro di Thiene

A presentare la sfilata notturna del venerdì saranno Gioia e Gianni da Radio Stella FM, mentre la domenica pomeriggio sarà Davide Padovan.

Infine, per chiudere martedì 13 febbraio alle 14.30 ci sarà in Centro Storico il Carnevale dei Bambini con il DUO G&G che intratterranno il pubblico più piccolo con babydance, figure costruite con palloncini e tanto altro, con un intermezzo di fantasia con il Mago” Fabrice Le Temps”.

Nelle tre giornate sarà aperta la casetta della Proloco di Thiene, dove sarà possibile gustare cioccolata calda e per i più grandi un buon Brulè caldo.

In caso di maltempo le manifestazioni all’aperto saranno annullate.

Thiene, 2 febbraio 2024

Fonte: ufficio Stampa – Comune di Thiene (VI)