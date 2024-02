Asiago: spettacoli di febbraio al Teatro Millepini

Stagione Teatrale 2023-2024 – Gli spettacoli di febbraio al Teatro Millepini!

Continua la rassegna teatrale al Teatro Millepini di Asiago!

Questo mese in scena quattro imperdibili appuntamenti: la commedia di Carlo Goldoni GL’INNAMORATI con in scena la Compagnia Giovani del TSV; un altro capolavoro goldoniano SIOR TODERO BRONTOLON che vede protagonisti il Gruppo Teatro d’Arte Rinascita; infine gli spettacoli per bambini con RAPERONZOLO de Il Gruppo del Lelio e I BRUTTI ANATROCCOLI della Compagnia Teatrale Stilema.

La rassegna è organizzata dall’Ufficio Turismo e Cultura della Città di Asiago in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale.

Domenica 4 febbraio,

ore 17.00 Il Gruppo del Lelio RAPERONZOLO

Tutto il mondo della bella Raperonzolo è una piccola torre, un buffo amico immaginario e tanti sogni nel cuore. La madre che la tiene rinchiusa non è perfida e senza cuore bensì una donna iper protettiva, convinta che fuori dalla torre esistano solo pericoli. Un giorno accade qualcosa che sconvolge l’equilibrio della fanciulla: conosce un principe e se ne innamora. Uno spettacolo che vuole superare gli stereotipi di bellezza e felicità, affinché ognuno trovi la forza di inseguire i propri sogni e sappia amare l’altro, oltre le apparenze e le convenzioni. Consigliato dai 6 anni

Venerdì 11 febbraio,

ore 21.00 Angela Demattè, Andrea Chiodi GL’INNAMORATI

Quella dei litigiosi Eugenia e Fulgenzio, “Gl’innamorati” protagonisti del capolavoro di Carlo Goldoni, è una storia d’amore assai sfaccettata e i suoi personaggi sono molto più vicini al nostro tempo di quel che possiamo pensare. I due giovani non possono ancora ambire all’indipendenza economica e quindi decidere autonomamente di formare una famiglia. E così, pressati dalle circostanze, in preda alla gelosia, alla rabbia o alla paura, cedono all’impulso di ferirsi, contraddicendo la sbandierata profondità dei loro sentimenti.

Venerdì 23 febbraio,

ore 21.00 Gruppo Teatro d’Arte Rinascita SIOR TODERO BRONTOLON

Questa commedia in tre atti appartiene al periodo della piena maturità goldoniana e descrive in modo estremamente acuto e amaro la vita intima di una famiglia della vecchia borghesia veneziana. Il vecchio Todero, bisbetico e avaro, vuole mandare a monte il matrimonio della nipote con un giovane dabbene per darla in moglie al figlio del suo fattore, garantendosì così la sua servitù per gli anni a venire. Il proposito, però, andrà a monte grazie a un’astuzia della nuora, aiutata da una siora sua amica…

Venerdì 25 febbraio,

ore 17.00 Compagnia Teatrale Stilema I BRUTTI ANATROCCOLI

Essere uguali. Essere diversi. Cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto a come “si dovrebbe essere”? La fiaba di Andersen, a cui il titolo si ispira, è qui vista come un archetipo per indagare un tema che tocca nel profondo il destino di ogni bambino e di ogni persona. Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e poetiche suggestioni, lo spettacolo cerca di emozionare intorno all’idea che tutti, ma proprio tutti, possano cercare di rendere la propria debolezza una forza. Consigliato dai 3 anni

BIGLIETTI per Gli’innamorati

intero € 20 – ridotto € 18 (under 30 e over 65)

BIGLIETTI per Sior Todero Brontolon

intero € 10 – ridotto € 8 (under 30 e over 65)

VENDITA online su vivaticket.com e punti vendita Vivaticket e il giorno di spettacolo al Teatro Millepini dalle ore 19.00

BIGLIETTI per Raperonzolo e I Brutti anatroccoli

intero € 5,00 ridotto € 4,00 (under 14)

VENDITA online su vivaticket.com e punti vendita Vivaticket e il giorno di spettacolo al Teatro Millepini dalle ore 16.00

02 febbraio 2024

INFORMAZIONI

IAT Piazza Carli, 56 – tel. 0424-462221 – email info@asiago.to www.asiago.to – www.myarteven.it