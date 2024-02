35° Rassegna Teatrale “Invito a Teatro” a Chiuppano

Al via la 35° Rassegna Teatrale “Invito a Teatro” – Marzo 2024, iniziativa che si terrà nei sabati 24 febbraio (concerto di Vivaldi), 2-9-16-23 marzo 2024 presso l’Auditorium del Centro Servizi Comunale di Chiuppano.

Calendario 35° Rassegna Teatrale

Sabato 24 febbraio – ore 20,45

LA VIVALDIANA – Le 4 stagioni

Concerto alla scoperta della musica di Vivaldi

Da Venezia, in costume d’epoca, arrivano Antonio Vivaldi e le sue Putte, per raccontare ed eseguire le Quattro Stagioni per violino solista e pianoforte a quattro mani. Esecuzione di arie per soprano, da opere di Vivaldi, da soggetti storici. Entreremo nel mondo femminile del settecento a Venezia.

Concertisti: Serena Chien al violino, Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro al pianoforte, Massimo Celegato, narratore.

Sabato 2 marzo – ore 20,45

COMMENDATORE A RATE

Compagnia MOSAICO TEATRO (Rovigo)

Protagonista della vicenda è Checco Tombolon, impiegato da sempre, in attesa da anni di una riscossa, perché viene regolarmente umiliato dai colleghi e dal capo ufficio. Riscossa che giunge, finalmente, con l’offerta dell’acquisto di prestigiosi Titoli, che il buon uomo si impegna ad acquistare a rate, a costo di inenarrabili sacrifici. Ma il nostro eroe, che ha preparato una festa a sorpresa, invitando i suoi “cari” colleghi, è fulminato dalla notizia che l’ultima rata da versare, poco prima della festa, è stata interamente giocata al lotto dalla sua vecchia madre Bice… Seguono scene comico-drammatiche ed affannose, e vane ricerche per racimolare la somma in famiglia; e… tutto questo mentre stanno per giungere gli ospiti! Ma arriva un’altra brutta notizia: il venditore dei Titoli non è che un imbroglione, ricercato e già arrestato…cosa ancora accadrà?? La situazione si capovolge di nuovo in casa Tombolon, e la festa, proprio all’ultimo, momento avrà un finale del tutto inaspettato.

Sabato 9 marzo – ore 20,45

LA PRESIDENTESSA

Compagnia SOGGETTI SMARRITI (Treviso)

Rappresentata per la Prima volta a Parigi nel 1912, questa brillante commedia del genere vaudeville, ruota vorticosamente intorno al potere politico corrotto e a quello seduttivo, imposti da personaggi disposti a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Gobette, navigata soubrette dei primi 900, giunge in provincia in casa dell’integerrimo Presidente del Tribunale di Gray Tricointe, che ha ordinato di espellerla dall’albergo dopo una notte passata con il Giudice Istruttore Pinglet. Gobette sarà scambiata per la moglie del Presidente (Aglae) partita poche ore prima, dando inizio ad una serie di situazioni comiche ed equivoci, che proseguiranno a Parigi, nel Ministero, dove tutti saranno occupati a districarsi tra una doppia e forse tripla tresca, aiutati (o intralciati?) da svariati personaggi a volte teneri e ingenui, a volte corrotti e interessati solo al potere. Ma… che oggi sia ancora tutto come una volta?

Sabato 16 marzo – ore 20,45

IL BURBERO BENEFICO

Compagnia TEATRIS (Marostica)

Straordinaria commedia, nella quale Goldoni usa il gioco degli scacchi come metafora del gioco della vita. I personaggi si muovono letteralmente su una scacchiera, anticipando le mosse che il grande autore assegna loro. Il destino dei due giovani innamorati (Angelica e Valerio) è alle prese con il mondo dei “grandi”, cercando soluzioni a problemi finanziari e sociali che poco hanno a che fare con l’Amore. Una commedia in tre atti, ricca di equivoci sorprendenti ed esilaranti. Ogni personaggio della commedia è una pedina che persegue un suo obiettivo e deve difendersi da insidie e fraintendimenti che generano il riso dello spettatore.

Sabato 23 marzo – ore 20,45

DOMAN SE CATEMO QUA

Compagnia ACT ARCA (Vicenza)

Prisco è un burbero, saccente ed introverso. Fanatico dei giochi di strategia on-line, intrattiene contatti sociali solo nella rete. Nemmeno Cristina, innamorata di lui, riesce a scollarlo dal video. E se, durante un temporale, il gioco diventasse realtà? Catapultato in un onirico anno 300 d.c., Prisco si ritrova nell’antica Vicetia, al centro di un vortice di intrallazzi amorosi e di minacce di invasioni barbariche. Per tornare a casa, è costretto a dimenticare le strategie di guerra e a instaurare delle noiose relazioni “vere”.

Prevendita e informazioni

– Presso Edicola Cartoleria Rando (0445 390547)

– In Auditorium un’ora prima dello spettacolo

Tribuna non numerata

Biglietti:

Intero € 8,00

Ridotto € 5,00 (dai 6 ai 18 anni)

Abbonamento € 35,00 (5 spettacoli)

Abbonamento € 30,00 (4 spettacoli – solo teatro)

Ai fini del calcolo della capienza, si prega di segnalare la presenza di minori di 6 anni (non paganti) al momento

dell’acquisto del biglietto.

Chiuppano, 2 febbraio 2024

Fonte: Comune di Chiuppano (VI) – Ufficio Cultura e Commercio – francescorando@gmail.com