Thiene: i Dik Dik portano il loro “Una vita d’avventura tour”

L’appuntamento con i Dik Dik in concerto, storico gruppo musicale italiano, e il loro Una vita d’avventura tour, è per sabato 24 febbraio 2024 alle 21.00 ed è un’altra proposta della rassegna + Thiene, che l’anno scorso ha regalato alla Città il tutto esaurito con tre spettacoli autunnali di alto gradimento.

Giampi Michelusi

«L’offerta culturale del Teatro Comunale è strutturata per ogni esigenza – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi – Il tutto esaurito che stiamo registrando conferma il feeling con il nostro pubblico, sempre più ampio e che ringrazio di cuore. Con il concerto dei Dik Dik portiamo a Thiene un evento insolito, un omaggio alla grande musica italiana che ha segnato un’epoca leggendaria non solo per la mia generazione.

La musica è anche questo e Thiene vuole rendere omaggio a chi occupa di diritto un posto nella storia musicale nazionale. Invito tutti a Teatro, per una serata di bella musica che permetterà di gustare sonorità impresse nella memoria e nel cuore di molti di noi».

Il gruppo dei Dik Dik nasce a Milano nel 1965

Dopo un provino, ottenne un contratto discografico con la Dischi Ricordi e debuttò con il singolo 1-2-3 Se rimani con me. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Tra i maggiori successi si ricordano Sognando la California, Il mondo è con noi, Senza luce, L’Isola di Wight, Innamorato. Hanno scritto per i Dik Dik Battisti, Mogol e Giorgio Faletti.

Lo spettacolo al Teatro Comunale di Thiene è realizzato in collaborazione con Due Punti Eventi e il sostegno di PAC, Munari Giocattoli, Eurospar Thiene-Schio.

Info e vendita biglietti:

Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it. La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per l’acquisto on line vivaticket.com.

Biglietti € 20,00 Platea e Prima Galleria – € 15,00 Seconda Galleria

Città di Thiene – Ufficio Stampa

www.comune.thiene.vi.it