Studio di Matteo Cibic: serata di chiusura della mostra Frameworks

Dopo il grande successo tra dicembre e gennaio, lo studio di Matteo Cibic riapre le porte per la serata di chiusura della mostra Frameworks di Saverio Bonato.

Venerdì 2 febbraio a partire dalle 18.30

avrete la possibilità di visitare le opere dedicate alle statue della Basilica Palladiana e confrontarvi con l’autore Saverio Bonato e il curatore Alberto Sinigaglia. Lo studio di design di Cibic nel cuore di Vicenza ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere questa mostra unica nel suo genere celebrando, con la sua prima mostra temporanea, la connessione tra l’arte e la città.

FRAMEWORKS

Saverio Bonato

15 dicembre 2023 – 2 febbraio 2024

Matteo Cibic Studio | Vicenza

mostra a cura di Alberto Sinigaglia

Frameworks si compone di cinque fotografie: cinque statue, prese di spalle, appartenenti al ciclo statuario situato sul terrazzo della Basilica Palladiana di Vicenza. Colte singolarmente in una visione isolata dal contesto, presentano un’intelaiatura esterna di sicurezza che permette loro di sostenersi.

Una sorta di armatura che viene a integrarsi con la figura stessa, destabilizzando l’estetica preesistente creando una nuova scultura formalmente indipendente dall’originale. Lo scheletro d’acciaio, con le sue fasciature ed i suoi bulloni, fortifica gli arti delle figure scolpite.

Si instaura così un dialogo fra una concezione rappresentativa di stampo classicista e un immaginario contemporaneo che vive della compresenza di entità divergenti e potenzialmente idiosincratiche che si accordano tra di loro.

Il testo in mostra è di Beatrice Forchini.

Finissage venerdì 2 febbraio ore 18.30.

Ingresso libero

Grafiche di:

Aurora Pelaggi e Matteo Mariangioli

Saverio Bonato,1991

Vive e lavora tra Schio e Venezia.

Dal 2010 al 2016 vive a Venezia dove si laurea in triennale e in magistrale alla facoltà di Arti Visive all’Università IUAV di Venezia. Nel 2015 è assegnatario di uno studio nel programma Atelier della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia.

Dal 2018 è il fondatore e direttore artistico di Casa Capra, uno spazio indipendente di ricerca e produzione artistica il cui obiettivo è trovare un terreno diverso fuori dagli ordinari circuiti dell’arte delle grandi città per raccontare nuove storie attraverso i lavori degli artisti.

Tra le principali mostre si ricordano: Fondazione Bonotto Fluxbooks – From the Sixties to the Future a Palazzetto Tito, Venice Art Night 2014 a Cà Pesaro, Another Second Skin alla Galleria di Piazza San Marco, Premio Francesco Fabbri 2015, Fundación Botín a Santander con l’artista Joan Jonas e la personale alla Serra dei Giardini di Venezia con Microclima nel 2016. Nel 2017 Start – Premio Matteo Olivero 2017 e nel 2018 Prossima Corsa a Padova e la personale all’Anonima Kunsthalle di Varese.

Info:

saveriobonato@gmail.com

Visita su appuntamento

Matteo Cibic Studio

Contrada Riale, 19, 36100, Vicenza, Italy

matteocibicstudio.com

Saverio Bonato

+39 3456311858

www.casa-capra.it