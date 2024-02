Sandrigo: rinnovato il CdA dell’IPAB Suor Diodata Bertolo

E’ storica la presenza a Sandrigo dell’IPAB – Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza – dedicata da subito a dare risposta a bisogni assistenziali, sanitari e sociali delle persone in difficoltà, in particolare degli anziani autosufficienti e non autosufficienti. Si parla del secondo dopo guerra, di collaborazione continuativa con l’Ulss, gestendo anche l’RSA di riabilitazione e di costante dialogo con il territorio e la cittadinanza arrivando a essere il secondo ente per grandezza e competenza con 156 ospiti, ad oggi assistiti, preceduto solo da quello di Vicenza.

Dopo 10 anni si rinnova quindi il Consiglio d’Amministrazione dell’IPAB Suor Diodata Bertolo e la decisione è in capo al Comune di Sandrigo e al Sindaco Marica Rigon. Attente le valutazioni fatte, ripercorrendo l’operato di un decennio che ha vissuto grandi criticità ma anche un significativo sviluppo della cultura assistenziale.

I ringraziamenti del Sindaco di Sandrigo, Marica Rigon

“L’IPAB ha un ruolo fondamentale, è una risposta effettiva a molte necessità della cittadinanza e del territorio. – Racconta il Sindaco Rigon – Voglio sentitamente ringraziare la Presidente Cristina Pozzato, il VicePresidente Renato Sperotto, Diego Pozzato e tutti i consiglieri per l’impegno profuso. Non sono stati anni semplici ma non è mai mancata la dedizione e la volontà di creare servizi e strutture efficienti. Come Amministrazione abbiamo voluto garantire continuità alla gestione dell’ente per poter beneficiare dell’esperienza acquisita, ma al contempo vogliamo dare nuove energie al consiglio, poiché è un onere complesso”.

Ai consiglieri riconfermati Ennio Bonollo ed Enzo Carraro si affiancheranno le competenze di Sonia Carollo, sociologa, assistente sociale ed ex responsabile dell’URP dell’Ulss 8 con titoli specifici quali il Master nella gestione dei servizi socio-sanitari. Nella squadra anche Giuliano Stivan, ragioniere, pensionato bancario e Sindaco di Sandrigo per due mandati amministrativi e Giovanni Rigoni, diplomato geometra, imprenditore agricolo prossimo al pensionamento, già Vice Sindaco di Sandrigo per 10 anni.

L’impegno costante dell’IPAB

In questi anni l’IPAB, oltre alla costante assistenza sanitaria e psicologica, l’ordinaria amministrazione e le attività quotidiane, ha seguito la realizzazione della nuova sede di via San Gaetano, nel primo lotto, inaugurata a maggio 2022, impostando anche la fattibilità della realizzazione del secondo lotto, prevista nel prossimo mandato. Sono stati attivati i nuovi servizi come URT Unità Riabilitativa Territoriale, come struttura di ricovero intermedio e temporaneo di riabilitazione neurologica e motoria dopo eventi acuti o riacutizzazioni di patologie croniche e come O.d.C. Ospedale di Comunità con nuovi posti letto, nuove figure professionali e una riorganizzazione del personale medico-sanitario.

Inoltre, è stata rinegoziata la collaborazione con l’Ulss per le sedi di Casa Noaro e di Piazza Zanella e si è provveduto alla ristrutturazione dell’ala Sud, riuscendo a sostituire anche gli infissi con prodotti a tenuta termica, che hanno nettamente migliorato il benessere degli ambienti. Il Consiglio ha dovuto anche porre rimedio ad un hackeraggio informatico, sostituendo il sistema di gestione e provvedendo a nuovi iter di sicurezza, oltre ad aver gestito in emergenza tutte le procedure legate alla pandemia Covid19.

Il sindaco Rigon conclude

“Un plauso a tutto il Consiglio uscente per quanto realizzato, ringraziando anche il Direttore Alfonsina Pozzan e tutto l’apparato amministrativo per la preziosa collaborazione, certa che per il nuovo mandato proseguirà la sinergia, nell’ottica di un comune raggiungimento degli obiettivi atti a fornire risposte ai bisogni sociali del territorio. Un augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri, – conclude il Sindaco Rigon – che si sono messi generosamente a disposizione della comunità, dedicando il proprio prezioso tempo della meritata pensione, considerando che l’indennità simbolica per il nuovo ruolo sarà percepita, per normativa, solo da chi è lavoratore autonomo in pensione”.

Sandrigo, 1 febbraio 2024

Fonte: Comune di Sandrigo (VI) – Ufficio Stampa