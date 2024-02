Montecchio Maggiore: eventi da venerdì 2 a domenica 11 febbraio

Calendario degli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 2 a domenica 11 febbraio 2024, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

SABATO 3 FEBBRAIO

• ore 9.00 – Mostra MARIO GUGGINO: SENTIERI TRA ARTE E POESIA in Sala Civica di Corte delle Filande

• ore 15.30 – Laboratorio artistico DISEGNI DA CANTARE in Biblioteca

DOMENICA 4 FEBBRAIO

• ore 9.00 – Mostra MARIO GUGGINO: SENTIERI TRA ARTE E POESIA in Sala Civica di Corte delle Filande

• ore 16.00 – Le Domeniche a Teatro: Rosso Teatro/Atelier Teatro Danza in IL PAESE SENZA PAROLE al Cinema teatro San Pietro

LUNEDì 5 FEBBRAIO

• ore 21.00 – Laboratorio TUTTO IL MONDO È UN PALCOSCENICO in Biblioteca

MARTEDì 6 FEBBRAIO

• ore 20.30 – Incontro pubblico informativo CONTROLLO DI VICINATO in Sala Civica di Corte delle Filande

MERCOLEDì 7 FEBBRAIO

• ore 20.45 – Spettacolo ZELDA TEATRO in LA FOIBA GRANDE in occasione del Giorno del Ricordo in Sala Civica di Corte delle Filande

GIOVEDì 8 FEBBRAIO

• ore 18.00 – Gruppo di lettura CHATBOOK in Biblioteca

SABATO 10 FEBBRAIO

• ore 9.00 – Mostra MARIO GUGGINO: SENTIERI TRA ARTE E POESIA in Sala Civica di Corte delle Filande

• ore 15.00 – Giorno del Ricordo: CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE al Monumento in via Martiri delle Foibe

DOMENICA 11 FEBBRAIO

• ore 9.00 – Mostra MARIO GUGGINO: SENTIERI TRA ARTE E POESIA in Sala Civica di Corte delle Filande

Speciale Carnevale. Non perderti lo spettacolo fuori abbonamento ANONIMA MAGNAGATI in NOSSEDEORO martedì 13 febbraio al Cinema Teatro San Pietro!

Biglietti in vendita su vivaticket.com o all’ufficio Cultura.

Clicca sui link per conoscere i programmi della Stagione Teatrale e delle Domeniche a Teatro per il 2024.

SITI DI INTERESSE CULTURALE

➡️ Museo Archeologico e Naturalistico G. Zannato

Orari e costi

Sabato: 15.00-18.30 – Domenica: 9.30-12.30 / 15.00-18.30

€ 3,00 biglietto intero / € 2,00 biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni) / Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili; per tutti la prima domenica del mese

Ospita le mostre: Il Cavaliere Longobardo di Monticello di Fara, Zannato & AI, Romeo Explorers, La Regina dei Fossili

➡️ Complesso Ipogeo delle Priare

Chiusura al pubblico fino al 18 febbraio 2024



➡️ Museo delle Forze Armate 1914 -1945

Orari e costi

Lun, mer, ven, dom: 9.00-12.00.

Dal 16 dicembre al 26 maggio ospita l’esposizione temporanea TRA PENNE E PENNELLI. Giulio Bedeschi e Giovanni Magrin: Amici, Alpini, Artisti

Ingresso libero.

Città di Montecchio Maggiore Ufficio Cultura

Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (Vi)

cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

0444 705768

