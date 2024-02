Venerdì 2 febbraio “La vita è un soffio”, conferenza del direttore Jacopo Bulgarini d’Elci – Mondoserie in Basilica Palladiana: tempo, mito, serie tv

30 di storia della tv, e non solo: con un originale racconto per immagini che porta le più grandi serie televisive degli ultimi decenni a confronto con il mito classico. Sotto il segno del Tempo, attraverso le grandi domande che da sempre tormentano l’uomo.

Sarà questo il focus della conferenza “La vita è un soffio. Il tempo nel mito e il tempo delle serie tv”, che approda venerdì 2 febbraio, alle 18, in Basilica Palladiana, all’interno del calendario di attività collaterali al progetto “Tre capolavori a Vicenza”. La propone Jacopo Bulgarini d’Elci, direttore di Mondoserie.it

Spiega Bulgarini d’Elci

“La vita è soffio: lo diceva già il libro biblico dell’Ecclesiaste. E ce lo dicono le opere di Caravaggio, Van Dyck, Sassolino esposte in Basilica, con la loro formidabile rappresentazione della forza ineludibile del tempo. Ma noi umani da sempre opponiamo alla tirannia del tempo la nostra rivendicazione di immortalità: le storie che creiamo, i racconti che costruiamo.

Lo facevamo ieri, lo facciamo oggi, anche con le nuove forme del racconto televisivo seriale. Racconti che durano anni, stagione dopo stagione. E che si riallacciano appunto a una tradizione antichissima: quella del racconto epico, così lungo da sembrare quasi infinito”.

Dai viaggi fantastici dell’Odissea ai misteri dell’isola di Lost e ai sopravvissuti di The Last of Us, dalla tragedia di Edipo ai Soprano e a Euphoria, dai tormenti di Achille a quelli di Breaking Bad e Succession, verrà proposto un originale racconto dello sviluppo della serialità negli ultimi 30 anni. Un racconto per immagini, attraverso gli show più iconici e le grandi domande che hanno saputo interpretare. Che a ben guardare sono le stesse che si ponevano gli antichi… esempi contemporanei di una ricerca di senso senza fine.

A guidare il pubblico sarà Jacopo Bulgarini d’Elci, comunicatore e progettista culturale, ex vicesindaco di Vicenza, fondatore e direttore di Mondoserie.it: testata – con redazione prevalentemente vicentina – dedicata proprio alla riflessione sulle trasformazioni dell’immaginario collettivo, in particolare nella serialità televisiva, e che quest’anno taglierà il traguardo dei primi tre anni di vita.

