Jacopo Maltauro (Lega): interrogazione consiliare, revoca spazi bocciodromo

“A che punto siamo con la revoca della concessione degli spazi gestiti dal Centro Sociale Bocciodromo?” – Jacopo Maltauro (Lega).

Premesso che:

Sabato 20/01/2024 in occasione della manifestazione fieristica internazionale VicenzaOro si è tenuta la nota manifestazione violenta e sovversiva promossa dal Centro Sociale Bocciodromo e dalla sinistra antagonista del nord est, evento programmato e organizzato dagli spazi comunali di via Alessandro Rossi, con il risultato di circa 10 agenti delle forze dell’ordine feriti, alcuni di loro ancora in fase di recupero, di numerosi disagi viabilistici subiti dai commercianti, turisti e residenti del quartiere dei ferrovieri e di una rilevanza mediatica negativa riportata dalla più importante stampa nazionale;

Considerato che:

Martedì 23/01/2024 il Consiglio comunale della città di Vicenza ha affrontato un dibattito sui fatti accaduti in fiera , seduta durante la quale è stato approvato un ordine del giorno che, tra le altre richieste, riportava anche il seguente dispositivo:

“richiedere all’avvocatura e agli uffici competenti un parere tecnico per verificare se si siano verificate violazioni rispetto alia concessione per la gestione della struttura dell’ex Bocciodromo tali da prevedere I’eventuale revoca”;

Dato che:

Il Sindaco Possamai in occasione del suddetto Consiglio comunale ha pubblicamente dichiarato che tale parere necessario per procedere alla revoca degli spazi di via Alessandro Rossi sarebbe stato immediatamente richiesto agli uffici e ottenuto a strettissimo giro, dopo solamente pochi giorni, così da poter procedere alla revoca degli spazi in oggetto;

Preso atto che:

Dal giorno 23/01 è passata più di una settimana e non si sono registrate altre dichiarazioni da parte dell’amministrazione comunale sulla questione in oggetto e non vi è stata alcuna delucidazione o novità sulla volontà politica quindi di procedere alla revoca della concessione richiesta dalla minoranza consiliare;

Si interroga il Sindaco:

Se sia stato effettivamente richiesto tale parere tecnico all’Avvocatura comunale e se si che tipo di riscontro ha fornito;

Se intende procedere o meno alla revoca della concessione degli spazi di via Alessandro Rossi alle associazioni affidatarie, tenendo fede alla volontà politica espressa in aula;

Vicenza, 01 febbraio 2024

I Capigruppo consiliari

Jacopo Maltauro, Lega

Francesco Rucco, Idea Vicenza

Nicoló Naclerio, Fratelli d’Italia

Marco Zocca, Forza Italia