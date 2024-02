Gruppo LUBE inaugura a Bassano – Belvedere il nuovo Store Creo Kitchens

In Veneto, il Gruppo Lube inaugura il nuovo CREO STORE BASSANO. Il taglio ufficiale del nastro è previso per il 5 Febbraio alla presenza delle autorità locali e per tutta la settimana promozioni uniche saranno riservate alla clientela.

Nel nuovissimo spazio espositivo di 200 mq, un layout moderno e all’avanguardia, sono esposte tutte le novità del brand CREO.

Tra i diversi modelli in esposizione ci sarà Tablet anche nella nuova versione, la cucina funzionale, bella per stile e qualità. Spazio anche a Jey Feel, la cucina moderna dal carattere deciso che si apre con naturalezza al living definendo la sua anima urban chic. Per gli amanti di un genere più contemporary ma sempre dinamico e giovane, in esposizione i modelli Contempo e Grace: stile d’antan e funzionalità moderna in perfetto equilibrio.

Una squadra composta da due addetti qualificati offrirà ai clienti numerosi servizi di consulenza, progettazione, rilievo misure e montaggio.

Con Creo Convenienza e Qualità sono sempre più vicine, ora anche Bassano.

Belvedere – Bassano del Grappa, Febbraio 2024

CREO STORE BASSANO Belvedere Via Nazionale n. 87, Tezze sul Brenta, Italy

info@creostorebassano.it

Debora Gandini Ufficio Stampa GREGGIO COMUNICAZIONE

Gruppo LUBE

La storia di Lube è il racconto di un sogno tenace e lungimirante, fatto di impegno, professionalità e intelligenza commerciale. Nata nel 1967 grazie all’intuizione e all’esperienza dei due soci fondatori, l’azienda si fa subito notare per qualità dei prodotti e intraprendenza. Dopo pochi anni è già una realtà consolidata e un marchio riconosciuto: nel 1974 infatti diventa “LUBE cucine componibili” ed inizia un’espansione prodigiosa, aumentando sia la sua capacità produttiva che la ricerca tecnologica.

Nel 1993 l’azienda si riorganizza costituendo il Gruppo Lube e continuando a crescere costantemente, fino a raggiungere la prestigiosa posizione che occupa oggi, tra le prime tre aziende italiane produttrici di cucine, prima come numero di cucine prodotte ogni anno.