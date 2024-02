Fibra ottica Marano Vicentino: avviso sui lavori di estensione

“Continuiamo a fare la nostra parte per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio comunale”

Negli ultimi mesi il territorio di Marano Vicentino è stato oggetto di diversi interventi per l’estensione della fibra ottica, definita con dei decreti ministeriali senza che il Comune avesse la possibilità di intervenire sulle modalità di lavoro.

Fibra ottica lavori in corso

I lavori eseguiti da Open Fiber spa sono stati completati, mentre quelli da parte dell’azienda FiberCop (partecipata da TIM spa, KKR & Co. lp e da FASTWEB spa) sono ancora in corso, attualmente in centro e lungo via Volpato. Entrambi i committenti dei lavori sono tenuti a risolvere le problematiche di sicurezza e i danni al manto stradale causati dagli interventi. In primavera, quando le temperature permetteranno la realizzazione di asfaltature durevoli e definitive, saranno ripristinati i tratti di strada interessati.

Nel frattempo, il Comune continuerà a far intervenire le ditte per la rimessa in sicurezza di buche e solchi pericolosi per la circolazione di tutti gli utenti della strada, e in particolare per le biciclette.

Le segnalazioni da parte dell’ufficio tecnico

Da mesi, infatti, l’ufficio Tecnico del Comune è al lavoro per segnalare alle ditte esecutrici i ripristini necessari, per mettere in quota i chiusini, chiudere a livello gli scavi di ridotta larghezza – le cosiddette mini-trincee -, e per supportare i cittadini nei confronti di Open Fiber, per quei casi in cui si sono riscontrati dei danni.

La Polizia Locale ha inoltre emesso diverse sanzioni dell’importo di 800 euro l’una per entrambe le aziende, per il mancato rispetto delle regole durante i lavori.

La dichiarazione dell’assessora Cavedon

“Insisteremo nel pretendere la sistemazione di tutte le rotture causate dalla posa della fibra – dichiara l’assessora Alessandra Cavedon -. Avere questo servizio in casa porta indubbi vantaggi, ma è frustrante vedere tanti danni sulle nostre strade in seguito ai lavori. Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi in corso, e continuiamo a fare la nostra parte per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio comunale”.

Marano Vicentino, 1 febbraio 2024

Fonte: Ufficio stampa – Comune di Marano Vicentino (VI)