Bassano: un laboratorio di fotografia per mamme e neo mamme

Il Comune di Bassano del Grappa – Assessorato al Sociale e alla Famiglia, propone un corso di fotografia dal titolo “La fotografia dei ricordi: quando l’album è scrigno di emozioni e memoria”, dedicato in particolare alle mamme e alle neo mamme, tenuto dalla fotografa professionista Enrica Pontin.

Il corso

Pensato appositamente per principianti, è ideale anche per chi scatta da sempre come autodidatta e vuole approfondire la componente della raccolta fotografica dei ricordi.

Non è necessaria un’esperienza pregressa e si possono usare sia il cellulare che qualsiasi tipo di macchina fotografica. Dal punto di vista metodologico, le lezioni sono realizzate in forma esperienziale e pratica, con il supporto di esercitazioni da realizzare insieme.

Il corso è strutturato in 3 appuntamenti a partire dal 19 febbraio 2024, tutti i lunedì dalle 9.00 alle 10.30 presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie di Viale Asiago, 22/C a Bassano del Grappa (tel. 334-6059521 e-mail: lafamigliaalcentro@comune.bassano.vi.it).

La scelta di un numero ristretto di partecipanti e la compresenza di un servizio di baby sitter offre un valore aggiunto qualitativo e la possibilità di un accompagnamento ad hoc.

Il corso è gratuito e riservato a 10 donne. Il termine per la scadenza delle iscrizioni è il 10 febbraio 2024.

Bassano del Grappa, 1 febbraio 2024

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa