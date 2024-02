Sinergie per l’area più dinamica della regione – Atletica Pedemontana Veneta presenta il suo progetto sportivo.

Appuntamento a Vicenza il 2 febbraio con rappresentanti istituzionali di Regione, Provincia e Comuni e una tavola rotonda con figure dello sport, imprenditori e amministratori

Poi convegno su sport ieri e oggi con Ricci (Radio 24) e Roggero (Sky sport)

La stagione indoor è appena iniziata e già la neonata società Atletica Pedemontana Veneta “prenota” la sua presenza ai campionati italiani: tre atleti, per ora, qualificati ai tricolori Allievi su pista, altrettanti per le finali nazionali del cross Allievi e Juniores.

La nuova realtà

Nata dall’alleanza di Atletica Arzignano, GS Marconi Cassola e Atletica Ovest Vicentino, che intende dare rappresentanza sportiva all’area pedemontana, la più dinamica del Veneto e ora collegata dalla nuova Spv, è pronta anche per la sua presentazione ufficiale, a Vicenza il 2 febbraio, con una conferenza stampa e un convegno, presenti diverse autorità istituzionali, imprenditoriali e sportive.

Si inizia alle 11, al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza, in via Enrico Fermi 201 a Vicenza, con la partecipazione delle assessore regionali Elena Donazzan e Manuela Lanzarin, del presidente di Fidal Veneto Francesco Uguagliati e della sua vice Manuela Levorato, grandissima velocista azzurra, dei sindaci e degli assessori dei Comuni di Arzignano, Cassola, Montecchio Maggiore, nei quali hanno sede le attività operative delle tre società fondatrici, e dei referenti societari, cioè Christian Zovico, Laura Strati, Sabrina Bolcato, oltre ai responsabili dei club fondatori, Christian Belloni, Claudio G. Strati, Roberto Mistrorigo.

A seguire

Si apre la tavola rotonda sul tema “L’evoluzione del territorio vicentino e veneto portata dalla Spv tra economia e sport”, condotta da Dario Ricci (Radio 24 – Il Sole 24 Ore) a cui partecipano, oltre agli ospiti già citati, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il presidente di Banca Terre Venete Gianfranco Sasso, il presidente di Federmeccanica Confindustria Vicenza Andrea Tovo, l’ad di Euroventilatori International Michele Carlotto, il direttore finanza di FIS spa Manuel Barreca, il presidente di Autovega Carlo Bonetti, il professor Federico Schena docente del corso di management Attività Sportive dell’Università di Verona.

A dare il suo saluto e il suo contributo, collegato in remoto da Roma, è atteso anche il presidente della Fidal, la Federatletica, Stefano Mei.

Nel pomeriggio

Un ulteriore appuntamento cultural sportivo, alle 17.45, nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, sede del Comune di Vicenza. Qui APV e SportVicentino ospitano i giornalisti Dario Ricci (Radio 24) e Nicola Roggero (Sky Sport) impegnati a discutere di sport ieri e oggi presentando i loro recenti libri “Rocky Marciano. Sulle tracce del mito” e “Storie di Atletica e del XX Secolo”. Conduce Paola Ambrosetti, direttrice di SportVicentino, e introduce l’incontro Giacomo Bez, consigliere comunale di Vicenza delegato allo sport. Special guest Luca Rigoldi, campione WBC International dei pesi Piuma e presidente del Panathlon Club Vicenza Young.

A entrambi gli eventi la partecipazione è libera e aperta a tutti.

31 gennaio 2024

Foto in copertina: squadra Marconi + Zovico pres. APV

Contatti: Area Comunicazione e Media 338.3509386

segreteriagsmarconi@gmail.com

Atletica Pedemontana Veneta ASD

Sede c/o Stadio Dal Molin, Via Consolini 15 – 36071 Arzignano (VI) Sede operativa Stadio Paolo Rossi, via Brg. Cadore – 36022 Cassola (VI)