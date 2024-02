Anna Maria Dal Pozzolo: “Aperilibro” in libreria La Bassanese

Il terzo appuntamento 2024 della rassegna culturale “Aperilibro” in libreria La Bassanese propone domenica 04.02.24 un incontro emozionale, tratto da un romanzo spirituale – Anna Maria Dal Pozzolo.

Libreria La Bassanese

Alle 17.45 infatti la libreria di Galleria Corona d’Italia ospiterà Anna Maria Dal Pozzolo che, dopo il successo del precedente romanzo “La bambina dell’eclissi di luna” propone il sequel “La ragazza che ricamava le stelle”.

Un libro dove si incrociano le relazioni, le passioni, le idee, le avventure, i sogni e l’amore: in una parola la vita. In questa nuova pubblicazione si intrecciano incontri, rivelazioni e sogni premonitori che esaltano l’importanza dei sentimenti veri, il rapporto con la natura, la crescita interiore.

Il tutto raccontando di Noemi che si risveglia dopo due anni di coma e decide di iniziare una nuova vita, affrontando un viaggio inaspettato alla riscoperta di sé e del mondo, un viaggio che dal Veneto la condurrà in Africa per conoscere quell’affascinante mondo che illumina la vita con una nuova luce, al di là delle stelle.

Anna Maria Dal Pozzolo

Un libro che – scrive Dal Pozzolo – invita a non lasciarsi schiacciare dal peso del dolore, della solitudine, della paura, quando spezzano i fili intrecciati sul telaio dell’esistenza, ma ad accoglierli come parte integrante del proprio essere. Sul palco a parlarne con l’autrice sarà Angelica Montagna, scrittrice, formatrice e giornalista. Il ricavato delle vendite del libro sarà interamente devoluto per sostenere il progetto M.I.T.E. di Brescia, che si occupa di inserire i non vedenti e gli ipovedenti del mondo dell’automobilismo.

L’incontro-presentazione si svolgerà domenica 4 febbraio alle ore 17.45, nell’area incontri interna della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

Marco Bernardi LIBRERIA LA BASSANESE

Galleria Corona d’Italia, 41 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. 0424 521230

Web: www.labassanese.com