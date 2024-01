Thiene ricorda le Vittime Civili di Guerra

Anche Thiene aderisce alla Giornata nazionale delle Vittime Civili di Guerra

Il Comune di Thiene aderisce alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzionale sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati.

La Giornata di quest’anno assume un particolare significato a causa del drammatico contesto internazionale. Nell’ultimo anno sono state oltre 33.000* le vittime civili coinvolte nei 31** conflitti in corso nel mondo. Un numero di vittime che non era così elevato dal 2010, fortemente condizionato dal protrarsi del conflitto russo-ucraino. ma anche dalla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese.

Dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi:

«Abbiamo accolto l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e dell’Associazione Nazionale Comuni italiani ad aderire alla campagna “Stop alle bombe sui civili”, illuminando di blu nella serata del 1° febbraio la fontana di Piazza Chilesotti come appello alla collettività e alla comunità internazionale affinché le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali, che già esistono per la protezione dei civili, vengano estesi, attuati e rispettati. La Convenzione di Ginevra e i protocolli aggiuntivi, il Trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo. Oltre alla Convenzione Onu sulle bombe a grappolo, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali. Ma anche la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, solo per citare le principali. Invitiamo tutti i cittadini ad approfondire il tema della Giornata e più in generale delle vittime civili di guerra attraverso il sito www.anvcg.it e i canali social dell’Associazione».

* dato Action on Armed violence

**dato Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo

Thiene, 31 gennaio 2024

Fonte: ufficio Stampa – Comune di Thiene (VI)