Scomparso Francesco Canella, Presidente fondatore del Gruppo Alì

E’ con profonda commozione che condividiamo la nota della Famiglia Canella relativa alla scomparsa del nostro Presidente, Francesco Canella.

La famiglia Canella con profondo dolore e commozione annuncia la morte di Francesco Canella, fondatore del Gruppo Alì e punto di riferimento del mondo economico del Veneto.

Francesco,

92 anni, è spirato circondato dall’affetto della moglie Rossella, compagna di una vita, degli amati figli Marco e Gianni, i nipoti Davide, Elisa e Agata, i fratelli Pietro e Settimo e i nipoti tutti.

La famiglia lo vuole ricordare con la frase pronunciata in occasione del conferimento della Laurea ad Honorem da parte dell’Università di Padova, parole che esprimono e sintetizzano lo spirito dell’uomo e l’amore per il proprio lavoro e per i 4700 collaboratori e collaboratrici:

“Mi auguro che il mio esempio di vita possa essere d’aiuto a tutti quei giovani che credono nel futuro della nostra bella Italia. Bisogna mettersi sempre in gioco, affrontando le difficoltà con coraggio, lavorando con passione senza perdere mai l’entusiasmo e la voglia di fare e di innovare”.

In copertina: Francesco al centro con i Fratelli cofondatori Settimo e Pietro

Giulia Levorato Ufficio Stampa S.p.A. www.alisupermercati.it

Francesco Canella

classe 1931, dedito da sempre al suo lavoro, all’azienda che ha visto nascere e ha fatto crescere. Ha imparato da ogni spunto che la vita, giorno dopo giorno, gli offriva, insegnando che umilmente e caparbiamente si possono perseguire grandi obiettivi.Un uomo lungimirante, che abbraccia il futuro con lo sguardo rassicurante, di chi si è fatto strada, consapevole che l’ottimismo aiuti ad affrontare ogni prova che la vita riserva. Lo stesso ottimismo proprio dei bambini che abbracciano un mondo a forma di cuore, ad esprimere l’amore per l’ambiente che ci ospita e la fiducia nel futuro, come rappresenta Alessio-B nell’opera di street art che personalizza la facciata esterna dell’ultimo punto vendita inaugurato dal Gruppo.Laurea ad honorem in Italian Food and Wine,

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ,

Medaglia d’oro di Padova per il Progresso Economico,

Premio Regionale per lo sviluppo economico,

Padovano Eccellente,

Sigillo della città di Padova

Questi sono solo i più rilevanti riconoscimenti istituzionali ricevuti da Francesco Canella, ma ciò che più lo onora è l’affetto e la stima dei suoi collaboratori.

#alisupermercati #miglioralavita #francescocanella