Mussolente: autodifesa femminile, lezioni gratuite

Lezioni di autodifesa femminile – metodo Viper, a Mussolente – Mercoledì 7 febbraio 2024 dalle ore 19:30 prenderà inizio il nuovo pacchetto di lezioni difesa donna proposto dalla Ving Tsun Academy, , strutturato in tre lezioni gratuite che si svolgeranno presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Giardino” di Mussolente (via Pio X, 2).

Autodifesa femminile

Le lezioni successive si terranno nelle serate dei giorni 14 e 21 febbraio, dalle ore 19:30 alle ore 20:30. Il corso, patrocinato dal comune di Mussolente, è a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione al fine di mantenere alta la qualità delle lezioni. Si consiglia abbigliamento sportivo ed acqua per idratarsi.

Ving Tsun Academy

“La violenza e i soprusi sulle donne sono tristi notizie che sempre più imperversano sui media, ma questo significa che nella realtà il numero di questi fatti è molto più alto ed è un fenomeno sempre di attualità.” – racconta Sifu Luca Bertoncello, insegnante e coordinatore nazionale della Ving Tsun Academy | www.vta-i.org.

“Lo scopo di queste lezioni è di fornire alle partecipanti un’infarinatura teorico-pratica sull’argomento, al fine di farle reagire nel momento in cui un malintenzionato decidesse di aggredirle, facendole diventare vittime di questi tristi episodi”.

Durante la lezione verranno prese in considerazione e simulate, sempre in sicurezza, situazioni ipotetiche di aggressione quali lo strangolamento e la presa al polso, e allenate delle reazioni intelligenti che forniranno i mezzi necessari per uscire indenni dalle suddette situazioni.

Le tecniche

Prendono vita da una disciplina marziale di origine cinese, il Ving Tsun (“Eterna Primavera”), che la leggenda narra sia stata sviluppata 400 anni da una monaca guerriera di nome Ng Mui. Ad oggi tali conoscenze sono divulgate in Italia dalla Ving Tsun Academy, organizzazione fondata nel 1992 e che vede come caposcuola mondiale uno dei più grandi maestri viventi, Grand Master Paul Tang.

La Ving Tsun Academy organizza in tutto il territorio nazionale pacchetti di lezioni o stage gratuiti. Si possono trovare tutti gli aggiornamenti a questi eventi nella pagina Facebook, Ving Tsun Academy.

È possibile iscriversi al corso chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 349 7517457.